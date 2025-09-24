خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

پیش‌بینی وضعیت آب و هوای کشور تا آخر هفته

پیش‌بینی وضعیت آب و هوای کشور تا آخر هفته
کد خبر : 1690633
سازمان هواشناسی امروز (چهارشنبه) در گیلان، مازندران و گلستان، ابرناکی و بارش باران پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز همچنین در مناطق شمالی استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و خراسان شمالی، ابرناکی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

فردا (پنجشنبه) در شرق سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور، بارش خفیف، وزش باد و خیزش گردوخاک رخ خواهد داد.

جمعه در غالب مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود. اواخر وقت جمعه با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر، افزایش ابر، وزش باد شدید و بارش باران در استان‌های اردبیل، گیلان و غرب مازندران آغاز خواهد شد.

شنبه و یکشبه در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران بارش باران ادامه خواهد داشت.

طی دو روز آینده به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات شمالی هرمزگان، ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان و کرمان رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و خیزش گردوخاک دور از انتظار نخواهد بود.

طی سه روز آینده در برخی مناطق نوار شرقی و جنوب غرب کشور در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید و در نقاط مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می شود.

روز جمعه شرایط برای شکل گیری توده گردوخاک بر روی کشور عراق و نمود آن به مناطق غربی کشور فراهم است.

طی دو روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم خواهند بود.

امروز آسمان تهران نیمه‌ابری و در بعد از ظهر همراه با وزش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۲۶ و حداقل دمای آن به ۱۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

