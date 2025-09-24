معاون دانشجویی وزارت بهداشت در گفتوگو با ایلنا:
«مسعود حبیبی» معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره بیمه لپ تاپ و موبایل دانشجویان توضیح داد: پیشتر وزارت علوم شرایطی ایجاد کرد که دانشجویان بتوانند از بیمه برخوردار شوند. وزیر علوم اعلام کرد که لپتاپ و موبایل دانشجویان بیمه خواهد شد. این اقدام بسیار ارزشمند است، چرا که موجب احساس امنیت دانشجویان میشود.
رایزنی برای عملیاتی شدن بیمه وسایل شخصی دانشجویان
وی ادامه داد: ما شاهد بودیم که یکی از دانشجویان در خیابان، هنگام حمله سارقان، برای آنکه لپتاپ خود را از دست ندهد، جان خود را از دست داد. حتی اگر تنها یک مورد هم باشد، برای ما قابل تحمل نیست. وزیر علوم پیشتاز شد تا این اقدام را انجام دهد و ما نیز با الگوبرداری از وزارت علوم گفتیم که برای دانشجویان خود چنین برنامهای داشته باشیم.
او افزود: صندوق رفاه ما با چندین مجموعه وارد مذاکره شده و کارها در حال انجام است تا هرچه زودتر عملیاتی شود. در صورتی که دانشجویان تمایل داشته باشند، ظرفیت بیمه با حمایت ما برای آنها فراهم شود.
تمامی دانشجویان جدید علوم پزشکی، غربالگری سلامت روان میشوند
حبیبی درباره پایش سلامت روان دانشجویان، بیان کرد: در خصوص پایش سلامت روان دانشجویان نیز باید بگویم امسال تمامی دانشجویان ورودی دانشگاههای علوم پزشکی دارای پرونده بهداشت روان خواهند شد و غربالگری سلامت روان برایشان انجام میشود تا خدمات مناسبی در اختیارشان قرار گیرد.
او درباره وامهای دانشجویی، اظهار کرد: نسبت به سال گذشته، تمامی وامها افزایش یافته است که مهمترین آنها وام ودیعه مسکن و وام ازدواج هستند. نکته مهم این است که در پرداخت وامهای دانشجویی هیچ سقفی از نظر تعداد وجود ندارد؛ یعنی هر تعداد دانشجو که متقاضی باشند، وام دریافت خواهند کرد و دانشگاهها در خدمت دانشجویان هستند.
کمبود خوابگاه در دانشگاههای علوم پزشکی ادامه دارد
وی درباره خوابگاههای دانشگاههای علوم پزشکی گفت: متأسفانه در اکثر دانشگاههای علوم پزشکی کشور کمبود خوابگاه داریم. تلاش کردهایم با اجاره ساختمانهایی که قابلیت تبدیل به خوابگاه دارند، این کمبود را جبران کنیم. به طور مثال برای سه دانشگاه بزرگ علوم پزشکی در تهران، بیش از سه هزار تخت خوابگاهی در شهر تهران اجاره کردهایم و در بسیاری از شهرهای دیگر نیز چنین اقدامی انجام شده است.
۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمهتمام در انتظار حمایت دولت و خیرین
او یادآور شد: امیدواریم با حمایتهای دولت و همچنین خیرین و مردم علاقهمند به ساخت خوابگاه، بتوانیم پروژههای نیمهتمام خوابگاهی را به پایان برسانیم. هماکنون ۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمهساخته داریم که اگر تکمیل شوند، میتوانیم از بحرانی که به دلیل افزایش ظرفیت دانشجویان در زمینه خوابگاهها ایجاد شده است، عبور کنیم.
تشکیل شورای صنفی دستیاران و دکتری تخصصی علوم پزشکی
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تصریح کرد: در آغاز ترم تحصیلی جدید، با تلاش همکارانم در حوزههای فرهنگی و دانشجویی، ظرفیت لازم برای مشارکت دانشجویان در فعالیتهای مرتبط با خودشان فراهم شده است؛ در حوزه رفاهی، شوراهای صنفی فعال شده و شورای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی نیز تشکیل شده است.
او ادامه داد: این ظرفیت ایجاد شد تا نمایندگان دانشجویان بتوانند در مسائل رفاهی، از جمله تغذیه، در مراحل تهیه و توزیع غذا در صضورت تمایل حضور داشته باشند و نظارت کنند. همه این موارد به ارتقای کیفیت غذایی که برای دانشجویان فراهم میشود کمک میکند.
حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و فوقبرنامه دانشجویان میتوانند از طریق مجامع و نمایندگان خود در سطح دانشگاهها و حتی در سطح وزارتخانه حضور یابند و در برنامهریزی مشارکت و اظهارنظر داشته باشند. امیدواریم بیشترین سهم در اجرای فعالیتهای فرهنگی به دست خود دانشجویان انجام شود.