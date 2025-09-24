آلودگی هوا باعث زایمان زودرس و تولد نوزادان با وزن پایین شود

«روح الله شیرزادی» سرپرست مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص مرگ و میر کودکان بر اثر آلودگی هوا گفت: مطالعاتی که در آمریکا انجام شده است، نشان می‌دهد که سالانه تقریباً حدود هشت میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا در جهان جان خود را از دست می‌دهند و از این تعداد، حدود ۷۰۰ هزار نفر کودک هستند. در ایران، آمار دقیقی از میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در کودکان در دسترس نیست.

به گفته وی، اما مشخص است که کودکان به دلیل رشد ناتمام ریه‌های خود در سنین هشت تا ده سالگی و همچنین ظرفیت ریه‌های بیشتر نسبت به وزن‌شان، آسیب‌پذیری بیشتری دارند. تنفس‌های سریع‌تر آن‌ها نیز باعث می‌شود که ریه‌ها بیشتر در معرض آسیب قرار گیرد. علاوه بر این، سیستم دفاعی آن‌ها ضعیف‌تر است و ترشحاتی که در ریه‌ها وجود دارد، قادر به ایجاد یک مکانیزم دفاعی کامل نیستند. همچنین قد کوتاه‌تر کودکان باعث می‌شود که آن‌ها بیشتر در معرض آلودگی‌های موجود در سطوح پایین‌تر قرار گیرند.

رئیس مرکز طبی کودکان خاطر نشان کرد: آلودگی هوا می‌تواند منجر به عفونت‌های تنفسی در ریه‌ها شود و این عفونت‌ها می‌توانند به سیستم ایمنی ضعیف‌تر کودکان آسیب بزنند. همچنین آلودگی هوا می‌تواند باعث تولد نوزادان با وزن کم و همچنین زایمان زودرس شود، که این موضوعات به سلامت کلی کودکان آسیب می‌زند.

وی افزود: اگرچه تأثیر مستقیم آلودگی هوا بر ساختار مغز هنوز ثابت نشده است، اما می‌تواند منجر به بروز بیماری‌های تنفسی و عفونت‌های گوش میانی شود.آلودگی هوا می‌تواند به تشدید حملات آسم و سایر مشکلات تنفسی در افرادی که دارای حساسیت هستند، منجر شود.

شیرزادی در زمینه آلودگی‌های محیطی و تأثیر آن بر سلامت کودکان نیز گفت: دود سیگار درخانه به عنوان یکی از آلاینده‌های داخلی شناخته می‌شود و می‌تواند تأثیرات جدی بر تکامل ریه‌های کودکان داشته باشد. آن‌ها به‌خصوص در معرض خطر قرار دارند، چون ممکن است دود سیگار را به‌صورت دست‌دوم استنشاق کنند.حتی اگر سیگار در بیرون از خانه مصرف شود، بوی آن و مواد سمی ممکن است به لباس‌ها بچسبند و سپس به کودکان منتقل شوند که این موضوع می‌تواند به شدت برای سلامتی آن‌ها آسیب‌زا باشد.

به گفته وی کودکان به دلیل رفتارهای خود مانند نشستن و چهار دست و پا رفتن بر روی زمین، ممکن است با آلودگی‌هایی که بر روی سطوح وجود دارد، تماس پیدا کنند. همچنین، گذاشتن دست‌ها در دهان می‌تواند منجر به ورود آلاینده‌ها به بدن آن‌ها شود.بنابراین، برای محافظت از کودکان بهتر است از مصرف سیگار در محیط‌های داخلی خودداری کرده و به بهبود کیفیت هوای داخلی توجه داشته باشیم.

این متخصص کودکان با بیان اینکه بسیاری از افراد بر این باورند که سیگارهای الکترونیک بی‌ضرر هستند، گفت: اما واقعیت این است که آنها حاوی مواد شیمیایی مانند گلیسیرین گیاهی و ویتامین‌ها هستند که در معرض حرارت به ذرات مضر تبدیل می‌شوند و می‌توانند به ریه‌ها آسیب برسانند.همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از سیگارهای الکترونیکی می‌تواند منجر به عفونت‌های تنفسی و تشدید بیماری‌های ریوی از جمله آسم در کودکان شود.

شیرزادی در پایان تاکید کرد: در سال‌های اخیر، به ویژه در زمان‌های آلودگی شدید هوا، مراجعین کودک به اورژانس به دلیل عفونت‌های دستگاه تنفسی و مشکلات ریوی بیشتر است.در شرایط آلودگی هوا، خانواده‌ها باید به‌طور جدی مراقب سلامت کودکان خود باشند و از قرار گرفتن در معرض هر نوع آلودگی، از جمله سیگار و بخار سیگارهای الکترونیکی، پرهیز کنند.

