فرهنگ نماز را در مدارس با ۳۲ روش عملیاتی کنیم

به گزارش ایلنا از ستاد اقامه نماز، سید احمد زرهانی همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ در پیام راهبردی «خورشید نماز در سپهر تعلیم و تربیت» به نکاتی اشاره کرد که دربردارنده ۳۲ بند عملیاتی برای ترویج فرهنگ نماز در مدارس کشور است و در امتداد منشور اقامه نماز در دسترس اهالی تعلیم و تربیت قرار می گیرد. منشور مذکور با امضای حجت الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز و علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش رسمیت یافته و به عنوان برنامه کار مدارس کشور قلمداد می‌شود.

در این سند، نماز به عنوان محور تربیت دینی و عامل انسجام فرهنگی نسل نو معرفی شده و راهکارهایی برای تعامل خانه، مدرسه و مسجد، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مشارکت دانش‌آموزان و تجلیل از چهره‌های خلاق نمازی ارائه شده است.

متن پیام به شرح ذیل است:

اول مهر سر آغاز بهار تعلیم و تربیت و مطلع شکوفایی استعدادها بر اهل فرهنگ و اندیشه اسلامی مبارک باد. در سال تحصیلی جدید توجه به نکات ذیل برای معلمان و مروجان معارف نماز و خادمان ساحت این فریضه الهی ضرورت دارد:

۱_ فلسفه و اسرار نماز به کمک فناوری های نوین و راهبردی به آینده سازان آموزش داده شود.

۲_ خانه و مدرسه و مسجد به عنوان ارکان تعلیم و تربیت دینی باهم در پرورش عبادی فرزندان تعامل کنند.

۳_ به پرسشهای کودکان و نوجوانان با منطق روشن و رسا پاسخ داده شود.

۴_ سازماندهی امور اقامه نماز در مدارس به دانش آموزان واگذار گردد.

۵_ انجمن اولیاء و مربیان مدارس معارف نماز را در برنامه آموزش خانواده بگنجانند.

۶_ امام جماعت مدرسه اصول روانشناختی را در مواجه با دانش آموزان رعایت کند.

۷_ کتابخانه مدارس به کتب و نرم افزارهای نماز مجهزشود.

۸_ معلمان و والدین دانش آموزان در نمازجماعت مدارس در کنار فرزندان شرکت کنند.

۹_ مدیران مدارس و مربیان امورتربیتی از چهره های خلاق و نمازی مدارس به نحو مطلوب تجلیل کنند.

۱۰_ مسابقات فرهنگی و هنری آموزشی با موصوع نماز در مدارس برگزار شود.

۱۱_ عالمان و فضلای حوزه علمیه هر شهر برای اقامه نماز جماعت و دیدار با دانش آموزان رهسپار مدارس شوند.

۱۲_ در اردوهای فرهنگی و ورزشی به گونه ای برنامه ریزی شود که مراسم منتهی به اقامه نماز جماعت شود.

۱۳_ امامان جماعت مدارس باهماهنگی اولیاء و مربیان از دانش آموزان نخبه در محیط مسجد و با حضور نمازگزاران قدردانی کنند.

۱۴_ معلمان و والدین با کاهل نماز ها با مدارا و زبان خوش گفتگو کنند و گره های ذهنی آنان را بگشایند و با صبر و مداومت راه را نشان دهند.

۱۵_ با رعایت موازین ایمنی گاهی نماز جماعت مدارس با شرکت اولیاء و مربیان و دانش آموزان در مساجد همجوار و به میزبانی امام جماعت و اهالی مسجد برگزار شود.

۱۶_ پدران و مادران فرزندان خود را برای اقامه نماز جماعت در مسجد همراهی کنند.

۱۷_ اگر در مدرسه امام جماعت حضور پیدا نکرد، نماز جماعت به امامت یکی از معلمان و یا والدین و یا دانش آموزان واجد شرایط اقامه شود.

۱۸_ در مساجد هیات امناء و سالمندان و بزرگان با خوشرویی و مهربانی از حضور کودکان و نوجوانان استقبال کنند و مقدم آنان را گرامی دارند.

۱۹_ مدیران مدارس و مربیان امورتربیتی دانش آموزان موذن را تشویق کنند و فضای تعلیم و تربیت را به بانگ مسلمانی مزین و معطر سازند.

۲۰_ محیط نمازخانه در مدارس از حیث ظاهری و معنوی آراسته و زیبا و تمیز مهیا شود.

۲۱_ آداب و اذکار نماز در مدرسه و مسجد و خانه به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود.

۲۲_ امامان جماعت مساجد در کنار مراسم عبادی با ابتکار و خلاقیت برنامه های فرهنگی و هنری آموزشی و ورزشی هم برای نسل نو طراحی و اجرا کنند.

۲۳_ جشن تکلیف دانش آموزان در مدارس با شرکت اولیاء و مربیان باشکوه و خاطره انگیز برگزار شود.

۲۴_ رسانه ملی و مراکز اطلاع رسانی و شبکه های اجتماعی گزارش مصور مراسم اقامه نماز جماعت در مدارس را منتشر کنند.

۲۵_ امامان جمعه در خطبه ها حضور کودکان و نوجوانان را با ذکرعبارات شوق انگیز گرامی دارند و ضمن تعامل با مدیران مدارس زمینه شرکت دانش آموزان در نماز جمعه را فراهم کنند.

۲۶_ وزراء و استانداران و فرمانداران و شهرداران و مقامات ملی و محلی در ایام الله و سایر اوقات وارد مدارس شوند و در صف نماز جماعت در کنار دانش آموزان و فرزندان خود بایستند.

۲۷ _ زمان اقامه نماز جماعت در مدارس کوتاه تنظیم شود و از سخنرانی طولانی اجتناب گردد.

۲۸_ شهرداران و مدیران ارشد شهرها و خیرین هوای نمازخانه و وضوخانه مدارس مناطق فقیر نشین و روستاها را داشته باشند و آنها را تجهیز کنند. این اقدام، حرکتی در جهت تحقق عدالت آموزشی و گسترش فرهنگ نماز است.

۲۹_ مدیران کل و روسای آموزش و پرورش وقت آغاز به کار مدارس را به گونه ای تنظیم کنند که دانش آموزان فرصت شرکت در نماز جماعت را به دست آورند.

۳۰_ منشور اقامه نماز جماعت در مدارس کشور با امضای استاد قرائتی رئیس محترم ستاد اقامه نماز و جناب آقای دکتر کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش صادر شده است و مبنای کار مدیران و مربیان امورتربیتی است. برای تحقق مفاد این سند اهتمام شود.

۳۱_ مرکز تخصصی نماز با اعزام استادان و مدرسان به استانها برای دانش افزایی اولیاء و مربیان و امامان جماعت مدارس برنامه ریزی و اقدام کند.

۳۲_ مادران، معماران زبردست فرهنگ و معارف نماز به شمار می آیند. میدان عمل را به این فرشتگان روشن اندیش بسپاریم.

ان شاءالله همه با هم در سال تحصیلی جدید خورشید نماز و ذکر الهی را در دل فرزندان این اقلیم موحد پرور فروزان تر کنیم.

انتهای پیام/