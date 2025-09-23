کاهش آمار طلاق در ایران به زیر ۲۰۰ هزار فقره؛ طلاقهراسی بیاساس است
مدیر کل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: آنگونه که در فضای عمومی کشور موضوع «طلاقهراسی» مطرح میشود، واقعا به آن شکل نیست.
به گزارش ایلنا، بهمن عبدی، مدیر کل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، درباره آمار طلاق در کشور در سال های اخیر گفت: وقتی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ آمارهای طلاق را بررسی میکنیم، مشاهده میکنیم که در محدوده ۲۰۰ هزار فقره طلاق در نوسان بودهایم.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۱۹۴ هزار مورد، یعنی کمتر از ۲۰۰ هزار فقره طلاق رسیده است. این امر نشان میدهد که آنگونه که در فضای عمومی کشور موضوع «طلاقهراسی» مطرح میشود، واقعا به آن شکل نیست.