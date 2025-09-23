خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاهش آمار طلاق در ایران به زیر ۲۰۰ هزار فقره؛ طلاق‌هراسی بی‌اساس است

کاهش آمار طلاق در ایران به زیر ۲۰۰ هزار فقره؛ طلاق‌هراسی بی‌اساس است
کد خبر : 1690351
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: آن‌گونه که در فضای عمومی کشور موضوع «طلاق‌هراسی» مطرح می‌شود، واقعا به آن شکل نیست.

به گزارش ایلنا، بهمن عبدی،  مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، درباره آمار طلاق در کشور در سال های اخیر گفت: وقتی  از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ آمارهای طلاق را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که در محدوده ۲۰۰ هزار فقره طلاق در نوسان بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۱۹۴ هزار مورد،  یعنی کمتر از ۲۰۰ هزار فقره طلاق رسیده است.  این امر نشان می‌دهد که آن‌گونه که در فضای عمومی کشور موضوع «طلاق‌هراسی» مطرح می‌شود، واقعا  به آن شکل نیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی