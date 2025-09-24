عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در گفتوگو با ایلنا:
تناسبی شدن انتخابات شورا، مشارکت تهرانیها را افزایش خواهد داد
عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در مورد تاثیر طرح تناسبی بر فرایند انتخابات شوراها گفت: هدف نهایی از این اقدام، افزایش میزان مشارکت مردمی به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران است که در دورههای گذشته با کاهش نسبی حضور رایدهندگان مواجه بودهاند.
«کامران پولادی» عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره زمانبندی و نحوه برگزاری انتخابات شوراها توضیح داد: انتخابات دوره آینده در تاریخ ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. متقاضیان ثبتنام از ۲۱ دیماه به مدت هفت روز فرصت دارند، نسبت به ثبتنام اقدام کنند. همچنین افرادی که به موجب قانون ملزم به استعفا هستند، سه ماه زمان دارند این کار را انجام دهند.
عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره فعالیتهای این هیات گفت: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تاکنون دو جلسه در تهران با حضور نمایندهٔ شورای محترم نگهبان، معاون سیاسی وزیر کشور، روسای ستادهای انتخابات و نمایندگان مراجع پنجگانه برگزار کرده است. محورهای کلیدی مورد بحث در این جلسات، تمرکز بر برگزاری الکترونیکی انتخابات و همچنین حداکثرسازی مشارکت مردمی در سراسر کشور بوده است.
وی افزود: خوشبختانه در زمینهٔ نظارت، اقدامات مؤثری برای رفع نقاط ضعف دورههای گذشته صورت گرفته است. در این دوره، داوطلبان شرکت در انتخابات باید از صلاحیتهای امنیتی، سیاسی و فردی لازم برخوردار باشند تا بتوانند به عنوان افرادی شایسته و لایق، زمینهساز خدمترسانی به مردم عزیز ایران باشند.
پولادی در مورد ضعفهای برطرف شده در فرایند انتخابات توضیح داد: یکی از مهمترین اقدامات، اجرایی کردن طرح برگزاری الکترونیکی انتخابات است که پس از سالها بحث و بررسی، محقق شده و نقش بسزایی در افزایش شفافیت و صیانت از آرای مردم خواهد داشت.
وی تاکید کرد که همهی ظرفیتها در راستای دو هدف اصلی ساماندهی شده است: اول، برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری و دوم، تضمین امنیت و صیانت از آراء به عنوان حق مردم. در صورت شناسایی هرگونه کاستی، این آمادگی وجود دارد که به سرعت نسبت به رفع آن اقدام شود.
هیچکس نباید موجب ایجاد تنش یا تشنج در فضای کشور شود
پولادی با اشاره به کاهش مشارکت مردم در انتخابات خاطرنشان کرد: با توجه به سابقهای که در سالهای متمادی به عنوان فرماندار دارم و اکنون نیز در جایگاه نمایندگی مجلس، همواره در جلسات با همکاران بر این اصل تأکید داشتهام که باید با مردم با صراحت و شفافیت گفتگو کرد. لازم است از سازمانهای مردمنهاد، گروههای مختلف و اقشار گوناگون جامعه دعوت به عمل آید و جایگاه واقعی کشور و شرایط حاکم بر آن به درستی تبیین شود. در شرایط کنونی، هیچکس نباید اقدام به عملی کند که موجب ایجاد تنش یا تشنج در فضای کشور شود.
وی تاکید کرد: همانطور که ملاحظه شده، مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته همواره از تمامی دولتها و روسای جمهور حمایت همهجانبه داشتهاند و اکنون از دکتر پزشکیان نیز پشتیبانی میکنند. این موضوع حاکی از تداوم خط مشی ایشان در جهت وحدتبخشی و همدلی در سطح ملی است و همهی مسئولان و آحاد مردم باید این رویکرد را مورد توجه قرار دهند.
پولادی اظهار داشت: در عرصهی انتخابات، یکی از اهداف اصلی ما تعیین جایگاه واقعی احزاب و هویتبخشی به آنان در سراسر کشور است. در این راستا، طرح پایلوت نظام انتخاباتی تناسبی به صورت آزمایشی در تهران اجرا خواهد شد. علاوه بر این، امکان مشارکت مستقلین و دیگر گروههای سیاسی خارج از چارچوب احزاب نیز فراهم شده است.
وی در مورد تاثیر طرح تناسبی بر فرایند انتخابات گفت: هدف نهایی از این اقدامات، افزایش میزان مشارکت مردمی به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران است که در دورههای گذشته با کاهش نسبی حضور رایدهندگان مواجه بودهاند. راهکارهای پیشبینی شده از یکسو تقویت نظام تناسبی و از سوی دیگر ساماندهی احزاب و حضور مؤثر آنان در عرصهی رقابتهای انتخاباتی است تا با همکاری و هماهنگی کلیهی نهادها، انتخابات پرشور و سازندهای در کشور برگزار شود.
پولادی تاکید کرد: بدیهی است محور اصلی تمامی این برنامهها، ارتقای مشارکت حداکثری مردم است و در صورت کسب نتایج موفقیتآمیز از اجرای آزمایشی این طرح در تهران، برنامهریزی لازم برای تعمیم آن به سایر شهرهای کشور در دورههای آتی انجام خواهد شد.