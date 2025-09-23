دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش خبر داد:
تدوین ۱۵ بسته آموزشی رایانهای برای دانشآموزان
دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش از تدوین ۱۵ بسته آموزشی رایانهای خبر داد و گفت: این بستههای آموزشی در معاونت آموزش متوسطه طراحی شده است تا شرایط برای همه دانشآموزان علاقهمند به فناوریهای نوین و هوش مصنوعی به منظور رشد و شکوفایی فراهم شود.
به گزارش ایلنا از شورای عالی آموزش و پرورش، محمود امانی طهرانی در آیین بازگشایی مدارس ماندگار کشور که در مدرسه ماندگار فیروزبهرام برگزار شد ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، افزود: همه ما مدیون فداکاری ها و از خودگذشتگی شهدا، جانبازان و دلاور مردان و زنان دوران دفاع مقدس هستیم.
وی افزود: مدارس کشور در خدمت رشد پدران و مادرهایی است که امید و آرزوهای آنها را به مدرسه سپردهاند. زحمات زیادی کشیده شده است تا فرزندانشان در آسایش خاطر و بدون دغدغه، به درس و بحث و فعالیتهای آموزشی بپردازند. مدیریت مدرسه و معلمان و دستاندرکاران – چه آنهایی که امروز نامشان مطرح است و چه آنهایی که نیستند – همه به عشق شما گرد هم آمدهاند.
وی با اشاره به ماندگار بودن این مدرسه افزود: مدارس براساس شرایط خاصی که برای «مدارس ماندگار» تعیین شده، ارزیابی میشوند. فرآیند ماندگار شدن بسیار دشوار است. فهرستی وجود دارد که باید براساس آن امتیازها مشخص شود.
۳ مدرسه ماندگار متعلق به زرتشتیان است
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۳ مدرسه از میان ۵۳ مدرسه ماندگار متعلق به زرتشتیان است، افزود: مدیران مدارس هم میدانند که دریافت امتیاز کافی برای ماندگار شدن کار آسانی نیست. در ایران، تنها ۵۳ مدرسه به عنوان «ماندگار» در سراسر کشور شناخته شدهاند. مایه افتخار است که سه مدرسه از میان آنها متعلق به زرتشتیان است که دو مدرسه در تهران (مدرسه انوشیروان و مدرسه فیروزبهرام) و یک مدرسه در یزد (مدرسه ماکار) قرار دارد.
امانی طهرانی ادامه داد: این سه مدرسه با کیفیت بالا و تلاشهای فراوان شکل گرفتهاند. برادران و خواهرانی که این مدارس را ساختهاند، نظامی زنده و پویا را در جامعه ایجاد کردهاند، با نیتی پاک و هدفی روشن بوده است. انجمن زرتشتیان تهران و انجمنهای فعال دیگر، همواره ارتباط نزدیکی با شورای عالی آموزش و پرورش داشتهاند و در زمینه مدارس ماندگار نیز همکاری موثری کردهاند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش به تماس تلفنی خود با نماینده زرتشتیان در مجلس اشاره کرد و گفت: چندی پیش، بهشید برخوردار نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، تماس گرفت و ضمن تشکر از انتخاب این مدرسه برای آغاز سال تحصیلی، ما را دعوت کرد که علاوه بر این مدرسه، در مدرسه انوشیروان نیز حضور پیدا کنیم و گفتوگوهای چندجانبهای داشته باشیم. وی در آن تماس تلفنی، با آگاهی و دانش فراوان نسبت به مسائل، نکات ارزشمندی را مطرح کردند.
امانی طهرانی با اشاره به ۳ نکته مهم در مدرسه که باید به آن توجه شود گفت: هدف اولیه مدرسه، تنها آموزش علم و دانش نیست، بلکه خدمت به یادگیری و زندگی است. اگر بخواهم به دوران جوانی خود برگردم و تجربه شخصیام را بگویم، وقتی از من میپرسند نخستین دستاورد مدرسه چه بود، پاسخ میدهم: «دوستانم». باید قدر دوستان را دانست. صمیمیترین دوستان من، همان دوستان مدرسه بودند؛ همان همکلاسیهایی که سالها در کنار هم بودیم.
وی خطاب به دانشآموزان مدرسه گفت: موقعیتهای خود را بشناسید و ببینید کدام ارتباطها میتواند در زندگی به شما کمک کند. دوستیها و ارتباطهایی که در مدرسه شکل میگیرند، محکم و ماندگارند. این فرصت، فرصتی برای آیندهسازی است. امروز بسیاری از خانوادهها کوچک شده است. اما مدرسه نیز مانند خانواده است. این جمعیت مدرسه همانند اعضای یک خانواده است. نصیحت من به شما این است که این پیوندها را قدر بدانید.۲۴۰۰ پروژه آموزشی در حال بهرهبرداری است
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به پروژههای بازسازی و نوسازی در کشور گفت: اکنون ۲۴۰۰ پروژه آموزشی در حال بهرهبرداری است و ۲ هزار و ۵۰۰ پروژه دیگر نیز نه در حد تعمیر و بهسازی، بلکه در قالب تغییرات اساسی در دست اجراست. علاوه بر این، تجهیز کلاسها نیز در این طرحها دیده شده است.
امانی طهرانی با اشاره به تاکید رئیس جمهور به ایجاد شیوه نوین و ارتباط دو طرفه در کلاس درس گفت: رئیسجمهور بارها تأکید کردهاند که کیفیت یادگیری باید ارتقا یابد. یکی از مشکلات آموزش سنتی این بود که کلاسها یکطرفه و صرفاً بر عهده معلم اداره میشد. ما باید کاری کنیم که دانش آموزان در فرآیند یادگیری نقش فعال داشته باشند. حتی چینش صندلیها در کلاس میتواند تغییر ایجاد کند. کلاس باید وسعت و انعطاف داشته باشد؛ صندلیها قابل جابهجایی باشند و امکان فعالیتهای گروهی فراهم شود.
وی افزود: وقتی قبل از شروع تدریس، دانشآموزان کار گروهی انجام میدهند، نتایج آن را گزارش میکنند و ارائه میدهند، همین عمل ساده یادگیری را عمیقتر میکند. مدرسه باید فرصتهای یادگیری متنوع ایجاد کند. تحقیقات نشان میدهد وقتی به دانشآموزان فرصت ارائه کارهایشان داده میشود، تأثیر یادگیری بسیار بالاتر میرود؛ حتی به اندازه یک و نیم انحراف معیار نسبت به حالت عادی. این موضوع بسیار ارزشمند است.
امانی طهرانی گفت: اگر معلمی بتواند چنین تغییراتی ایجاد کند، تمام وجود خود را در آموزش قرار دهد، خلاقیتش را به کار بگیرد و حتی رسانهها و ابزارهای کمکآموزشی بسازد، نتایج بسیار چشمگیر خواهد بود. معلم میتواند با طراحی کارگاهها، انتخاب موسیقی مناسب، نوشتن متنهای خلاقانه و ایجاد فرصتهای ارائهی فردی، گروهی و نمایشی، یادگیری را به تجربهای هنرمندانه و ماندگار تبدیل کند.
دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش با اشاره به موثر بودن این شیوه آموزشی در همه دروس گفت: این نوع آموزش نه تنها در ادبیات و هنر بلکه در تمام علوم اساسی نظیر فیزیک، ریاضی و زیستشناسی میتواند نقشه جدی زندگی را برای دانشآموزان ترسیم کند. چنین شیوهای باعث میشود بچهها خودباوری پیدا کنند و بازار مهارتهایشان افزایش یابد. ایجاد «یادگیری فعال» در مدرسه همان نکته دوم است که باید مورد توجه مدیریت محترم مدرسه، استادان و معلمان عزیز قرار گیرد.
وی گفت: هر کدام از ما بخشی از هویت خود را از منطقه و محیطی که در آن به دنیا آمدهایم گرفتهایم. مدیریت و آموزش نیز بخشی از هویت انسانها را میسازد. ارزشمندترین بخشهای وجود ما، همانهایی است که با دست خود ساختهایم. اعتقادات و پایبندی به ارزشها نیز بخشی از این هویت هستند. اینها سرمایههای ما هستند که باید به حساب آورده شوند. ما افتخار میکنیم که فرزندانی در این کشور زندگی میکنند که سنگ تمام گذاشتند و میراثی ارزشمند برجای گذاشتند. این امتداد هویتی است که ایران را تا امروز زنده نگه داشته است.
امانی گفت: کشور ما در طول تاریخ مشکلات و مسائلی فراوان داشته، اما همواره با یاری علم، ارادهای توانا و همبستگی ملت، توانسته خود را احیا کند. اگر تاریخ ایران را مرور کنید، میبینید بعد از جنگ ایران و مغولستان که تاریخچه علوم با خاک یکسان شد حتی پیش از صفویه، پادشاهانی در ایران حکومت کردهاند که خدمتگزار فرهنگ بودهاند.ملت ما همیشه اهل فرهنگ و فناوری بوده است.
وی افزود: آثار تاریخی بعد از قرنها همچنان ایستادهاند و مکتبی ماندگار ایجاد کردهاند. پس از آن هم بارها ایران دوباره خود را احیا کرده و همه اقوام و احزاب در این سرزمین پناه یافتهاند.
امانی طهرانی درباره روحیه تابآوری در ملت ایران گفت: در همه زمانها، تابآوری در توسعه و پیشرفت فناوری نقش مهمی داشته است. امروز نیز باید مراقب باشیم و از ایجاد موانع در مسیر فناوری جلوگیری کنیم. کشور ما در این زمینه بسیج شده و حرکتی اساسی در حوزههای مختلف از جمله ریاضیات، تفکر رایانشی و دیگر علوم آغاز کرده است.
طراحی ۱۵ بسته آموزشی رایانهای
دبیرکل شورا عالی آموزشوپرورش با اشاره به پشتوانه علمی ایران گفت: امروز در کشور پشتوانههای بسیار جدی علمی و مالی برای معاونت علمی ریاست جمهوری فراهم شده است. مسئله متمرکز، فراهم کردن شرایط برای همه کسانی است که مایل هستند در زمینه هوش مصنوعی رشد و شکوفایی پیدا کنند. یکی از این موارد ۱۵ بسته آموزشی رایانهای است که در معاونت آموزش متوسطه طراحی شده، به عشق دانشآموزانی است که حتی اگر در جایی باشند که معلمی وجود ندارد و امکاناتی در دسترس نیست، باز هم بتوانند از طریق سامانهها و سایتهای آموزشی یاد بگیرند. این فرصت، یک نعمت بزرگ است.
وی با اشاره به اهمیت علم آموزی در ایران از دانش آموزان خواست این ظرفیتها را برای خود تعریف و تشریح کنند که چه مسیری را میخواهند طی کنید.
امانی طهرانی تصریح کرد: ایران کشوری است که بزرگترین جایزه علمی جهان اسلام را به نام «جایزه المصطفی» پایهگذاری کرده است. این جایزه، همچون نوبل به دانشمندان جوان اعطا میشود و هزینههای مالی آن نیز برای حمایت از نخبگان ادامه دارد. امروز این جوایز مکمل، انگیزهای برای جوانان دانشمند کشور فراهم آورده است.