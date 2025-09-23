وی با بیان این‌که دولت، توسعه عدالت آموزشی را در اولویت خود قرار داده، افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای حذف هزار کلاس درس کانکسی با حداقل ۱۰ دانش‌آموز، پای کار آمده و بنیاد مستضعفان نیز برای حذف مدارس سنگی همکاری داشته است.

کاظمی تأکید کرد: مهر امسال ۲۴۰۰ مدرسه با حضور رئیس‌جمهور رسما مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

کاظمی توزیع تجهیزات آموزشی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در مناطق هدف و کمتر برخوردار را از اقدامات مهم وزارتخانه دانست و گفت: مدارس به فناوری‌های مدرن اولیه مجهز شده‌اند و برای هر دوره تحصیلی، بسته‌های ویژه ای تدارک دیده شده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت تأمین نیروی انسانی تصریح کرد: اگرچه همواره با کمبود نیرو مواجهیم اما خدا را شاکریم که هیچ کلاس درسی بدون معلم نمانده است.

به گفته وی؛ امسال ۲۵ هزار معلم از دانشگاه فرهنگیان و ۱۵ هزار معلم حق‌التدریس جذب آموزش و پرورش شدند.

کاظمی از اعلام نتایج آزمون استخدامی خبر داد و افزود: امسال حدود ۲۸ هزار معلم جدید وارد نظام تعلیم و تربیت می‌شوند.

وی با بیان اینکه در راستای بازگشایی مدارس ۲۱ محور و ۸۱ برنامه طراحی کردیم افزود: یک مورد آن چاپ کتاب‌های درسی‌ است، همین کتابی که به سادگی روی میز دانش‌آموز قرار دارد، سه شیفت همکاران برای آن کار کرده‌اند تا ۱۶۰ میلیون جلد کتاب چاپ شده، این غیر از بازبینی و بازنگری و اصلاح و مسائل دیگر مانند تامین کاغذ، چاپ و... است. دانش‌آموزان در یک سامانه‌ ثبت نام کرده و کتاب توزیع شد و امروز خوشحالیم که ۱۵۸.۵ میلیون جلد کتاب توزیع و به دست دانش آموزان رسیده و بقیه آن هم توزیع می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه بخش دیگر فضا و تجهیزات است، ادامه داد: ساخت مدرسه و تامین فضای آموزشی کار بسیار سنگینی بود، یکی از افتخارات این دولت در این دوره این بود که رییس جمهور، آموزش و پرورش را جزو اولویت‌های اول دولت قرار داده و عنایت ویژه‌ای به نظام تعلیم و تربیت کشور داشت، وقت زیادی را هم برای توسعه عدالت آموزشی و هم برای ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت صرف کرد که این دو محور دو محور اساسی است که با راهبری خود دکتر پزشکیان دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه در بخش فضای آموزشی گفت: اطلس نیازهای فضای کشور را استخراج کردیم، مدارس را در حوزه مدارس سنگی، مدارس کانکسی، پروژه‌های نیمه تمام و مدارسی که تراکم بالای ۳۵ دانش آموز است، مناطقی که سرانه فضای زیر میانگین کشور دارند را استخراج کرده و با یک رویکرد متفاوت در دستور کار قرار دادیم.