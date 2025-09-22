خبرگزاری کار ایران
پیام رئیس بنیاد شهید به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

پیام رئیس بنیاد شهید به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
پیام اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

به گزارش ایلنا،  اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس پیامی صادر کرد.

«دفاع مقدس، جنگِ سرتاپا افتخار است.»

                                                      مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

دفاع مقدس حماسه‌ای عزت‌آفرین برای ملت شریف ایران است؛ دورانی که پیام ایثار و آزادگی را به جهان مخابره کرد.

در هشت سال دفاع مقدس که بسیاری از کشورهای دنیا تمام قد در کنار رژیم بعث عراق ایستاده و با حمایت‌های روزافزون، مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته بودند، هرگز گمان نمی‌کردند که اقتدار، خودباوری، مقاومت و وحدت ایرانیان، معادلات آنان را بهم ریزد؛ روزگاری که مشابه آن در جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر تکرار شد و باز هم نشان داد که با اتحاد و هم‌صدایی، هیچ ابرقدرتی توان نفوذ در دل مردم ایران را ندارد.

در آستانه چهل و پنجمین سالروز آغاز جنگ تحمیلی، هفته دفاع مقدس را خدمت هموطنان عزیز و غیور به ویژه خانواده معظم شهدا و جامعه معزز ایثارگری تبریک می گویم. به یقین به برکت و حرمت خون مطهر شهیدان، ازخودگذشتگی ایثارگران و هوشیاری مردم آگاه، ایران با قدرت هم‌چون گذشته مسیر پیشرفت را می‌پیماید.

انتهای پیام/
