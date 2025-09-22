خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس دانشگاه شهید بهشتی پیشنهاد داد:

داروخانه سرپایی در بیمارستان‌ها مستقر شود

داروخانه سرپایی در بیمارستان‌ها مستقر شود
کد خبر : 1689605
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پیشنهاد بررسی طرح تفکیک داروخانه سرپایی از داروخانه بستری در بیمارستان ها را ارائه داد.

به گزارش ایلنا، محمداسماعیل قیداری، در بازدید از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، حوزه غذا و دارو را حوزه استراتژیک و مهمی برای همه کشورها دانست و گفت: بسیاری از مسائل مربوط به این حوزه باید به مرور حل شود، اما به طور کلی یکی از چالش‌های بزرگ دانشگاه پراکندگی ساختمان‌ها و فرسوده بودن آنها است.

وی در خصوص راهکار اصلاح ساختار و مدیریت منابع، امکانات رفاهی، اهمیت نگهداشت نیروی انسانی با توجه به وضعیت مجوز استخدام نیرو در دانشگاه توضیحاتی ارائه داد و افزود: به کارگیری نیرو در سازمان یکی از مهم‌ترین، پیچیده‌ترین و زمان برترین وظایفی است که باید انجام شود. از طرفی جانمایی درست نیروهای مازاد در واحدهایی که با کمبود نیرو مواجه هستند، نسبت به جذب نیرو در دانشگاه اهمیت بیشتری دارد.

قیداری همچنین به ضرورت درگیری شبکه‌های بهداشت و درمان در بازرسی‌های غذا و دارو به دلیل امکان نظارت مستمر نیز اشاره و تصریح کرد: نگهداشت تجهیزات نسبت به تهیه آن اهمیت بیشتری دارد، باید برای آن برنامه‌ریزی کنید. از طرفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هلدینگ دارویی ندارد، بنابراین ذخیره استراتژیک دارو و غذا در دانشگاه امری ضروری است.

وی افزود: باید اهمیت وجود هلدینگ دارویی و امکان تعیین یک داروخانه بیمارستانی به عنوان داروخانه آموزشی با همکاری معاونت غذا و دارو و دانشکده داروسازی دانشگاه بررسی شود.

قیداری، از معاونت غذا و دارو درخواست کرد برای بررسی تأثیر واگذاری داروخانه‌های بیمارستانی به بخش خصوصی و ارائه راهکاری برای نظارت دقیق‌تر اقدام کند.

وی پیشنهاد بررسی طرح تفکیک داروخانه سرپایی از داروخانه بستری را نیز ارائه داد و گفت: در قالب این طرح داروخانه سرپایی دارای مجوز در بیمارستان‌ها مستقر می‌شود، این اقدام منجر به کاهش حجم کاری و تسهیل فرآیند مالی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی