به گزارش ایلنا، سردار «قاسم رضایی» روز گذشته (۳۰ شهریور ماه) در جلسه پیگیری مصوبات سی و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات فراجا ویژه پلیس راهور که با حضور هیئت رئیسه و مدیران ارشد پلیس راهور فراجا برگزار شد، ضمن قدردانی از مدیریت به روز و کار آمد پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: پلیس راهور فراجا اقدامات خوبی در راستای هوشمندسازی و کاهش تصادفات رانندگی و جانباختگان ناشی از آن انجام داده که جای قدردانی دارد.

وی افزود: الصاق عکس به جریمه‌های رانندگی یکی از اقدامات خوب پلیس راهور است که موجب شده خطای ماموران در ثبت جرایم رانندگی به صفر برسد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور بیان کرد: باید بین افرادی که استمرار تخلفات دارند با افرادی که ناخواسته تخلف غیر حادثه ساز انجام داده اند، تفاوت قائل و تا جای ممکن تذکر شفاهی داده شود و جریمه یا توقیف به عنوان آخرین مرحله برخورد قانونی در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به جانباختگان حوادث ترافیکی گفت: با وجود اینکه در ۶ ماهه اول سال شاهد کاهش جانباختگان حوادث ترافیکی بودیم ولی می‌بایست تمام راهکارها و تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع تصادف انجام شود. به طور مثال، برای راننده‌ای که فاصله طولی را رعایت نکرده است پیامک تذکر ارسال شود تا بازدارندگی لازم را ایجاد کند.

سردار رضایی با اشاره به استفاده از تیم موتور سوار پلیس راهور برای مدیریت ترافیک‌های طولانی بیان کرد: استفاده از تیم موتور سور پلیس راهور به همراه تیم‌های امدادی می‌تواند هم در گره گشایی ترافیک و هم در موارد اورژانسی با امدادرسانی‌های سریع و به موقع رضایتمندی هموطنان عزیز را ارتقاء بخشد.

به گزارش پلیس، وی در خصوص ساماندهی موتورسیکلت سواران در کلان شهرها گفت: بحث ساماندهی موتورسیکلت سواران در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران باید مورد توجه باشد چرا که تخلفاتی از قبیل حرکت خلاف جهت، حرکت از پیاده روها، خط ویژه و… اصلا زیبنده نیست.

