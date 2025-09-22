به گزارش ایلنا، فاطمه اقبالیان، رئیس اداره سلامت نوجوانان و جوانان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه مدرسه فضای اجتماعی منحصر به‌فردی است، اظهار داشت: پایه‌گذاری و نهادینه‌سازی شیوه زندگی سالم از مدرسه آغاز می‌شود. آموزش رفتارهای سالم با روش‌های نوین و فعال می‌تواند نقش مؤثری در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش‌آموزان داشته باشد.

وی افزود: آموزش صحیح بهداشت فردی، مهارت‌های زندگی و اجتماعی، خودمراقبتی، ایجاد فضای فیزیکی مناسب و محیط روانی مساعد در مدارس، در یادگیری بهتر، رشد شخصیت، افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان که آینده‌سازان کشور هستند، تأثیرگذار است و به شکل‌گیری جامعه‌ای سالم، خلاق و پویا کمک می‌کند.

به گزارش وبدا، اقبالیان در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری ادارات سلامت مدارس در معاونت‌های بهداشت سراسر کشور و تعامل با نهادهایی مانند وزارت آموزش‌وپرورش، گام‌های مؤثری در راستای تحقق اهداف سلامت دانش‌آموزان برداشته شود.

