سه شنبه و چهارشنبه در برخی مناطق شمال شرق، سواحل دریای خزر و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز، پنجشنبه در برخی نقاط واقع در شمال شرق و سواحل دریای خزر و جمعه در غرب سواحل دریای خزر و برخی نقاط شمال شرق کشور افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ می دهد.

همچنین طی سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت و خیزش گردوخاک مورد انتظار است.

امروز و فردا در برخی مناطق شمال شرق، شرق، استان‌های واقع در دامنه های جنوبی البرز و چهارشنبه در نوار شرقی و برخی مناطق واقع در جنوب کشور در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید و در نقاط مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

همچنین چهارشنبه و پنجشنبه در شمال غرب و استان‌های ساحلی دریای خزر دما افزایش می‌یابد.

امروز دریای خزر و شمال خلیج فارس، سه‌شنبه و چهارشنبه خلیج فارس و شرق دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری، همراه با وزش باد و گاهی گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۸ و کمینه دمای آن به ۱۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.