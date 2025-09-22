سازمان هواشناسی اعلام کرد:
افزایش دما در استانهای ساحلی دریای خزر
سازمان هواشناسی امروز (دوشنبه) برای هفت استان واقع در نوار شمالی کشور و ارتفاعات البرز مرکزی و غربی، رگبار باران و رعد و برق پیشبینی کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز (دوشنبه) در گیلان، مازندران، اردبیل، برخی مناطق آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی و غربی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.
سه شنبه و چهارشنبه در برخی مناطق شمال شرق، سواحل دریای خزر و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز، پنجشنبه در برخی نقاط واقع در شمال شرق و سواحل دریای خزر و جمعه در غرب سواحل دریای خزر و برخی نقاط شمال شرق کشور افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ می دهد.
همچنین طی سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت و خیزش گردوخاک مورد انتظار است.امروز و فردا در برخی مناطق شمال شرق، شرق، استانهای واقع در دامنه های جنوبی البرز و چهارشنبه در نوار شرقی و برخی مناطق واقع در جنوب کشور در بعضی ساعتها وزش باد شدید و در نقاط مستعد خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
همچنین چهارشنبه و پنجشنبه در شمال غرب و استانهای ساحلی دریای خزر دما افزایش مییابد.
امروز دریای خزر و شمال خلیج فارس، سهشنبه و چهارشنبه خلیج فارس و شرق دریای عمان مواج است.
امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری، همراه با وزش باد و گاهی گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۸ و کمینه دمای آن به ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.