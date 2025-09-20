هشدار نارنجی نسبت به احتمال طوفان گرد و خاک در تهران

از عصر شنبه تا یکشنبه (۲۹ و ۳۰ شهریور) در بعضی ساعتها وزش باد شدید گاهی خیلی شدید همراه با گرد و خاک در استان تهران به‌ویژه نیمه غربی و جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک، گسترش گرد و خاک از استان‌های همجوار و کاهش کیفیت هوا و شعاع دید، احتمال طوفان گردوخاک و انتقال گرد و خاک، خطر شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها امکان صدمه به پوشش گلخانه ها می‌توان اشاره کرد.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر و هواپیماهای سبک و بالگرد، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط کامل در انجام امور عمرانی، محافظت از تاسیسات حساس به گرد و خاک، استفاده از ماسک بهداشتی و احتیاط در طبیعت گردی و کوهنوردی توصیه می‌کند.

در هشدار نارنجی‌رنگ سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.