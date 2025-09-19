به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ در جریان بازدید از برنامه «محفل ستاره‌ها»، که با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال ضبط برای پخش از شبکه پویا است، ضمن قدردانی از کانون و عوامل اجرایی برنامه به‌ویژه چهره‌های برجسته قرآنی کشور، گفت: برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مخاطبانی در همه سنین و اقشار دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه و به‌ویژه جوانان به این برنامه‌ها نیازمندند.

وی خطاب به عوامل و مدیران فرهنگی حاضر در برنامه، افزود: شما با استفاده از ابزارها و ظرفیت‌ها، زمینه‌های خوبی را برای ارتباط با اهل‌بیت (ع) و انس با قرآن کریم فراهم و جوانان را جذب کرده‌اید. من همیشه می‌گویم میدان جنگ اصلی ما با دشمن، مغز جوانان و نوجوانان و دانش‌آموزان ماست.

کاظمی از تلاش‌های مجموعه کانون پرورش فکری، صدا و سیما، سازمان تبلیغات و حجت‌الاسلام محمد قمی – که او را «دغدغه‌مند و دلسوز در حوزه‌های فرهنگی و قرآنی» خواند – تشکر و ابراز امیدواری کرد که برکات ارزشمندی از این برنامه برای نظام جمهوری اسلامی ایران و نسل آینده‌ساز کشور حاصل شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در برنامه‌های دولت چهاردهم، گفت: اگر بخواهیم عملکرد ۴۶ساله کشور را تحلیل کنیم، دو غفلت بزرگ داشته‌ایم؛ غفلت از نظام تعلیم و تربیت و نسل آینده‌ساز و غفلت از نظام تربیتی خانواده. این دو بخش حیاتی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند اما امروز اتفاق‌های خوبی در حال رقم خوردن است.

وی با تأکید بر ضرورت تربیت قبل از دبستان خاطر نشان کرد: شخصیت کودک در همان دوران پیش‌دبستانی شکل می‌گیرد و در دوره ابتدایی نمی‌توان تحول اساسی ایجاد کرد. به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌ها را به دوره پیش از دبستان منتقل کرده‌ایم و باید با همکاری کانون پرورش فکری و مؤسسات قرآنی، محتوای خوب، برنامه درسی مناسب و مربیان خوب تربیت کنیم.

کاظمی مهم‌ترین مأموریت آموزش و پرورش را توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و انس با قرآن دانست و گفت: برنامه‌های دیگر زمانی ارزش پیدا می‌کند که بر محور قرآن و نماز قرار گیرند.

وی با اشاره به سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گفت: قرآن در دوره‌های سنی پایین به صورت هنرمندانه و زمینه‌سازی در فعالیت‌ها قرار گیرد تا تمام هنجارها و ارزش‌های دینی و ملی در همین دوره به کودکان منتقل شود.

کاظمی افزود: کار فرهنگی سخت است اما ارزش زیادی دارد. آمادگی هر نوع کار مشترک فرهنگی و قرآنی در زمینه‌های مختلف را داریم و برای آغاز سال تحصیلی برنامه‌های مفصلی طراحی کرده‌ایم تا مهر متفاوتی داشته باشیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تولید محتوای ارزشمند برای روایت جنگ ۱۲ روزه برای دانش‌آموزان ابتدایی، گفت: توصیه من این است که کانون و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک یک طراحی دقیق داشته باشند تا ارزش افزوده آن به جذب و درگیر کردن بچه‌ها با مسائل و مفاهیم قرآنی منجر شود و بتوانند با زندگی در آیه‌ها، در سطح خودشان، مفاهیم قرآن را بیاموزند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در پایان این بازدید، کاظمی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و اداره کل قرآن، عترت و نماز و همه دست‌اندرکاران برنامه «محفل ستاره‌ها» قدردانی کرد و این برنامه را اقدامی بی‌سابقه در حوزه کودک و نوجوان دانست.

