اعلام محدودیتهای ترافیکی در جادههای شمالی؛ مسیرها یکطرفه میشوند
با توجه به اوج سفرهای تابستانی در آخرین روزهای شهریور، پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیتهای ترافیکی ویژه در محورهای منتهی به شهرهای شمالی و برخی جادههای پررفتوآمد کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا با اعلام جزئیات محدودیتها گفت: روز جمعه ۲۸ شهریور به شرح زیر محدودیتها اعمال میشود:
از ساعت ۰۹:۰۰ در آزادراه تهران ـ شمال، محدودیت برای خودروهای به مقصد چالوس اجرا خواهد شد.
از ساعت ۱۰:۰۰، تردد از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس بهطور کامل ممنوع است.
از ساعت ۱۲:۰۰، مسیر مرزنآباد به سمت تهران بهصورت یکطرفه اجرا میشود. این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد و پس از آن، مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوباره دوطرفه خواهد شد.
وی افزود: در محور هراز، تردد کلیه تریلرها همچنان ممنوع است و تردد کامیونها و کامیونتها (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای سهشنبه تا جمعه (۲۵ تا ۲۸ شهریور) ممنوع خواهد بود.
سرهنگ کرمیاسد ادامه داد: همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، به تصمیم مأموران پلیس راه، جمعه ۲۸ شهریور، محدودیت یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محدودیتها در محورهای دیگر نیز گفت: روز جمعه ۲۸ شهریور، محور قشم از محدوده انتهای پل حاجیآباد تا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ بهصورت یکطرفه به سمت خروجی قشم خواهد بود.
سرهنگ کرمیاسد در پایان با اشاره به همزمانی موج رفت و موج بازگشت سفرها در روزهای پایانی تابستان، از رانندگان خواست:با مدیریت زمان سفر، پرهیز از شتابزدگی، رعایت فاصله طولی و توجه به توصیههای مأموران پلیس، سفر ایمن و بدون حادثهای را برای خود و خانواده رقم بزنند.