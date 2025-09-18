آمادگی ۴۵ دانشگاه علوم پزشکی برای اجرای برنامه پزشکی خانواده

به گزارش ایلنا، علیرضا رییسی در اجلاس وبیناری روسای دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور، با اشاره به کلیات اجرایی جهت اولویت ورود دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور به برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، گفت: شروع کشوری برنامه در تمام دانشگاه های داوطلب در جمعیت روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر خواهد بود.

وی افزود: محرومیت منطقه، غلبه جمعیت روستایی به شهری در شهرستان ها، غلبه واحدهای ارائه خدمات دولتی به خصوصی، انگیزه مدیران، فراهم بودن زیرساخت آی تی و امادگی سطوح ۲ و ۳ ارائه خدمت در شهرستان از دیگر اولویت هاست.

وی به جمعیت تحت پوشش در این برنامه اشاره کرد و ادامه داد: در خانه بهداشت روستایی هزار نفر با دو بهورز زن و مرد، در پایگاه سلامت روستایی جمعیت ۳۵۰۰ نفری با دو مراقب سلامت و در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ۸۰۰۰ نفر با تیم مراقب سلامت/ بهورز، پزشک، دندانپزشک، کارشناس تغذیه، کارشناس روان، کارشناس بهداشت حرفه ای و کارشناس محیط تحت پوشش خدمات قرار می گیرند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به ۴۵ دانشکده و دانشگاه داوطلب اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع یادآور شد: ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی هنوز برای اجرای برنامه اعلام آمادگی نکرده اند.

براساس گزارش وبدا، وی در پایان تاکید کرد: امروز را روز شروع کشوری اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده در نظر می گیریم. دانشگاه ها باید کار را از هر شبکه بهداشتی در استان خود که شروع کردند به ستاد اجرایی برنامه اعلام کنند.

