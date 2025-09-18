شیوههای نوین کلاهبرداری اینترنتی؛ از وامهای جعلی تا نفوذ به پیامرسانها
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با تشریح شگردهای جدید مجرمان سایبری، از شهروندان خواست مراقب کلاهبرداری با وعده وام فوری، سرمایهگذاری در رمزارز، لینکهای جعلی و نفوذ به حسابهای کاربری باشند و تأکید کرد فعالسازی احراز هویت دو مرحلهای، نخستین گام در پیشگیری از این جرائم است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد مختاررضایی، با اشاره به رشد جرایم سایبری در کشور گفت: بخش عمدهای از جرایم کلاسیک که پیشتر در فضای حقیقی رخ میداد، امروز به فضای مجازی منتقل شده و مجرمان شیوه و محل ارتکاب جرم را تغییر دادهاند.
وی افزود: بیشترین جرایم سایبری مربوط به برداشتهای غیرمجاز و کلاهبرداریهای مالی است که شهروندان را به شدت درگیر کرده است.
به گفته او، لینکهای جعلی در پیامکها و شبکههای اجتماعی همچنان یکی از مهمترین شگردهای کلاهبرداران محسوب میشود؛ این لینکها اغلب با بهانههایی مانند واریز سود سهام عدالت، یارانه، برنده شدن در قرعهکشی یا حتی ابلاغیه قضایی برای قربانیان ارسال میشود.
سرهنگ مختاررضایی تاکید کرد: تمام سازمانهای رسمی از سرشماره اسمی پیامک ارسال میکنند و هر پیامی که از شمارههای عادی یا ناشناس بیاید، زنگ خطر است.
وی هشدار داد که مجرمان حتی با آلوده کردن تلفن همراه قربانیان، از شماره آنان برای ارسال پیامهای فیشینگ به دیگران سوءاستفاده میکنند.
این مقام انتظامی با اشاره به خرید اینترنتی گفت: شهروندان باید صرفاً از فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیکی خرید کنند. متأسفانه بسیاری از کلاهبرداریها در شبکههای اجتماعی رخ میدهد، جایی که پول بهصورت کارت به کارت واریز میشود اما کالایی تحویل داده نمیشود.
وی در بخش دیگری از سخنانش هشدار داد: آگهیهای مربوط به استخدام فوری یا اعطای وام در شبکههای اجتماعی کاملاً جعلی هستند. تمام آزمونهای استخدامی و اطلاعیههای رسمی از طریق وبگاهها و مراجع معتبر انجام میشود و شهروندان باید مراقب چنین تبلیغاتی باشند.
سرهنگ مختاررضایی در ادامه بر لزوم افزایش هوشیاری عمومی تاکید کرد و گفت: شعار ما این است: قبل از کلیک فکر کنید. هر گونه مورد مشکوک را از طریق درگاههای رسمی پلیس فتا گزارش دهید تا امکان پیشگیری و برخورد فراهم شود.
سرهنگ مختاررضایی، با اشاره به شیوههای نوین کلاهبرداری اینترنتی اظهار کرد: تمام پرداختها اعم از ثبتنام استخدامی یا دریافت وام باید صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام شود. متأسفانه مشاهده میکنیم برخی افراد با تبلیغات اغواگر در شبکههای اجتماعی و وعده وام فوری با سود پایین، شهروندان را فریب میدهند. ابتدا مبالغ اندک مانند یک یا پنج میلیون تومان بهعنوان کارمزد یا احراز هویت دریافت میکنند و سپس با تکرار این روند، قربانیان مبالغ سنگینی تا صد میلیون تومان پرداخت کردهاند بیآنکه وامی دریافت کنند.
وی در ادامه به موضوع رمزارزها اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاری در این حوزه بدون دانش و آگاهی کامل، ریسک بالایی دارد. برخی کلاهبرداران با تبلیغات در شبکههای اجتماعی و کانالهای تلگرامی، از شهروندان میخواهند رمز عبور یا کلمات بازیابی کیف پول دیجیتال را در اختیارشان بگذارند و در ابتدا با پرداخت سودهای اندک اعتماد جلب میکنند، اما بهمحض واریز مبالغ سنگین، کل سرمایه قربانی را سرقت میکنند. بنابراین مردم باید صرفاً از صرافیهای معتبر داخلی استفاده کنند و حتی در این حالت نیز با آگاهی از ریسکها و تنها با سرمایه مازاد وارد این بازار شوند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه یکی از شیوههای رایج مجرمان، نفوذ به پیامرسانهای داخلی و خارجی است، هشدار داد: بسیاری از افراد با تماسهای جعلی که خود را نماینده صداوسیما، مخابرات یا پشتیبانی پیامرسان معرفی میکنند، فریب میخورند و کد پیامکی خود را در اختیار مجرمان قرار میدهند. این کدها در واقع کلید ورود به حسابهای بانکی یا پیامرسان است. برای جلوگیری از چنین سوءاستفادهای همه کاربران باید فوراً احراز هویت دو عاملی را فعال کنند.
او افزود: در موارد متعدد مشاهده شده پس از هک حساب کاربری، مجرمان با سوءاستفاده از نام و اعتبار قربانی از دوستان و آشنایان او درخواست کمک مالی میکنند یا به اطلاعات خصوصی و خانوادگی دسترسی یافته و آبرو و حیثیت افراد را خدشهدار میسازند.
مختاررضایی با اشاره به نزدیکی بازگشایی مدارس، نسبت به سوءاستفاده کلاهبرداران از دغدغه خانوادهها هشدار داد و گفت: برخی مجرمان با جعل هویت مدیر یا معاون مدارس در پیامرسانها، از والدین درخواست واریز وجه یا کلیک روی لینکهای جعلی میکنند. خانوادهها باید توجه داشته باشند که هیچ پرداختی خارج از کانالهای رسمی مدرسه یا سامانههای معتبر نباید انجام شود.
این مقام انتظامی در ادامه از برگزاری پویشهای آموزشی پلیس فتا خبر داد و اظهار کرد: در طول سال سه پویش ملی شامل کلیک امن، خرید ایمن و کودکان سایبری برگزار میشود که با همکاری رسانه ملی و سایر دستگاهها به افزایش سواد سایبری جامعه کمک میکند. نمونه اخیر آن، دستگیری یک هکر بود که از طریق حملات فیشینگ، بیش از چهار میلیارد تومان از حساب ۱۸۰۰ نفر برداشت کرده بود. این نشان میدهد پلیس فتا با هماهنگی دستگاه قضایی بهطور جدی و سختگیرانه با مجرمان برخورد میکند.
مختاررضایی در پایان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا وقوع کلاهبرداری، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وبگاه Fata.gov.ir گزارش دهند و افزود: هرچند رسیدگی قضایی نیازمند ثبت شکایت در دفاتر خدمات قضایی است، اما مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا حتی در ایام تعطیل آماده ارائه راهنماییهای اولیه به شهروندان است.