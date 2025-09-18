وی اظهار کرد: این بستر با استفاده از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی و قابلیت به روز آوری خودکار امکان جستجوی هوشمند، دسته‌بندی موضوعی، تحلیل محتوا و ارائه پاسخ‌های حقوقی دقیق را به زبان‌های فارسی و انگلیسی فراهم می‌آورد. کاربران می‌توانند به‌سادگی به متن کامل قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات محیط زیستی دسترسی داشته و در صورت نیاز، ترجمه انگلیسی آن‌ها را نیز مشاهده کنند.

حاجتی در خصوص برنامه‌های آتی توسعه این بستر گفت: در فازهای بعدی، قصد داریم این سامانه را با قابلیت‌های پیشرفته‌تری مانند تحلیل روند قوانین، پیش‌بینی اثرات حقوقی تصمیمات زیست‌محیطی، و همچنین دسترسی به رویه قضایی مرتبط با دعاوی محیط زیستی تجهیز کنیم. همچنین امکان اتصال به پایگاه‌های داده بین‌المللی و کنوانسیون‌های جهانی محیط زیستی نیز در برنامه‌های آتی قرار دارد.

وی تصریح کرد: این بستر هوش مصنوعی نه تنها برای کارشناسان و متخصصان سازمان حفاظت محیط زیست، بلکه برای پژوهشگران، دانشگاهیان، فعالان محیط زیست، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و عموم مردم قابل استفاده خواهد بود و امیدواریم گامی مؤثر در جهت ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه باشد.

بر اساس این گزارش، مراحل آزمایشی این سامانه به زودی آغاز خواهد شد و پس از رفع اشکالات احتمالی در سه نسخه تحت وب، اندروید و IOS، به صورت رسمی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.