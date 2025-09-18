توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی کل کشور

به گزارش ایلنا، علی فرهادی جزئیات طرح ملی توزیع شیر در مدارس ابتدایی کشور را اعلام کرد و با تأکید بر اهمیت ویژه تغذیه دانش‌آموزان در روند رشد و یادگیری، گفت: در بحث تغذیه، مطابق آمار ممکن است مسائل و مشکلاتی وجود داشته باشد، اما در طرح اصلی و برنامه اصلی ما، پوشش کلیه مدارس ابتدایی کشور مدنظر قرار گرفته است.

فرهادی در ادامه توضیحات خود، به نحوه و زمان‌بندی اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: توزیع شیر، هفته‌ای دو نوبت خواهد بود؛ یعنی ما دو نوبت در هفته توزیع شیر خواهیم داشت. وی افزود: تلاش می‌کنیم همین برنامه را تا آخر سال تحصیلی محقق کنیم و هیچ مدرسه‌ای از این طرح بی‌بهره نماند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از صحبت‌هایش، به ابعاد مالی این طرح بزرگ پرداخت و گفت: برای اجرای این طرح، چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تخصیص به موقع و صحیح اعتبارات، این طرح ملی بتواند به طور کامل و با کیفیت مطلوب به اهداف خود دست یابد.

انتهای پیام/