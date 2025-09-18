افتتاح بزرگترین جایگاه شارژ وسایل نقلیه برقی پایتخت در پایانه قورخانه

به گزارش ایلنا، پایانه قورخانه؛ جایی که از این پس علاوه بر تردد هزاران مسافر، نفس‌های پاک حمل‌ونقل پاک نیز به شمارش می‌افتد، پروژه‌ای که با ۱۵ ایستگاه شارژ سریع، علاوه بر باتری خودروهای برقی، امید داشتن هوای پاکتر برای پایتخت را نیز شارژ می‌کند. مراسم رسمی افتتاح این جایگاه با حضور مدیران ارشد شهرداری تهران، اعضای شورای اسلامی شهر، خانواده‌های گرانقدر شهدا و جمعی از شهروندان برگزار خواهد شد تا آغاز تحولی نوین در ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت را رقم بزند.

محمد آیینی شهردار منطقه ۱۲، در این باره گفت: این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های استفاده از خودروهای برقی و کاهش آلودگی هوا به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی در تشریح جزئیات این پروژه گفت: این جایگاه در مساحتی بالغ بر ۴٬۸۰۰ متر مربع با ۱۵ استند (ایستگاه) شارژ سریع احداث شده که امکان شارژ همزمان ۱۵ خودرو و اتوبوس برقی را فراهم می‌کند. این مجموعه در نوع خود بی‌نظیر و یکی از بزرگترین جایگاه‌های شارژ خودروهای برقی در پایتخت است.

بنا بر اعلام روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲ تهران، به گفته آیینی، زمان تقریبی شارژ وسایل نقلیه در این ایستگاه برای هر اتوبوس حدود ۲ ساعت و برای هر تاکسی برقی حدود ۴۰ دقیقه خواهد بود که نشان از سرعت و کارایی بالای این ایستگاه دارد.

شهردار منطقه ۱۲ تصریح کرد: احداث این جایگاه در راستای سیاست‌های کلان شهرداری تهران برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک و کاهش آلودگی هوا اجرایی شده است. با راه‌اندازی آن، زمینه برای استفاده گسترده از خودروهای برقی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی منطقه ۱۲ فراهم می‌شود و بدون شک شاهد کاهش قابل توجهی در آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: پایانه قورخانه به عنوان یکی از مهم‌ترین و پرترددترین پایانه‌های اتوبوسرانی تهران، روزانه میزبان هزاران مسافر است. احداث این جایگاه شارژ در چنین مکان استراتژیکی، گامی بلند و مؤثر در مسیر توسعه حمل‌ونقل پاک و حرکت به سوی کلانشهری با هوای سالم‌تر به شمار می‌رود.

