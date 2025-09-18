وجود ۱۰ میلیون هکتار کانون فرسایش بادی در کشور

به گزارش ایلنا، بهزاد رایگانی مشاور رییس سازمان محیط زیست و دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت مقابله با پدیده گرد و غبار در سفر به سرخس گفت: اعتبار سال جاری این ستاد چهار هزار میلیارد ریال برای همه کشور است لذا این که از ستاد ملی با بودجه محدود انتظار معجزه داشته باشیم، صحیح نیست.

وی در گفت و گو با فرماندار سرخس و سایر مسوولان محلی این شهرستان مرزی افزود: ۱۰ میلیون هکتار کانون فرسایش بادی در سطح کشور وجود دارد و باید برای همه این عرصه با همکاری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها جهت مدیریت کار هماهنگی لازم انجام شود.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت مقابله با پدیده گرد و غبار ادامه داد: منشا ۳۰ تا ۴۰ درصد از گرد و غبار سرخس از ترکمنستان است و برخی روزها مشکلات گرد و غبار پابرجا است لذا باید برای مردم توسط محیط زیست پیش آگاهی لازم انجام شود.

