معاون وزیر آموزش و پرورش:

سبک زندگی کم‌تحرک سلامت نسل آینده را تهدید می‌کند

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سبک زندگی کم‌تحرک سلامت نسل آینده را تهدید می‌کند، تأکید کرد: تنها دو ساعت درس تربیت بدنی در هفته پاسخگوی نیازهای حرکتی دانش‌آموزان نیست و باید از دوره ابتدایی برای شکل‌گیری سواد حرکتی و سبک زندگی فعال برنامه‌ریزی جدی شود.

به گزارش ایلنا، محمد جعفری، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، در نشست اجرای آزمایشی طرح «برنامه‌ درسی مدرسه‌ای» با اشاره به اهمیت جایگاه تربیت بدنی در آموزش عمومی، گفت: دو ساعت درس تربیت بدنی در برنامه هفتگی مدارس وجود دارد، اما این میزان به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای حرکتی دانش‌آموزان نیست. باید نگاه جدیدی به فعالیت‌های ورزشی و سلامت‌محور در مدارس داشته باشیم.

وی نقش مدیران و معلمان را کلیدی دانست و اظهار کرد: یک معلم دغدغه‌مند می‌تواند با حمایت مدیر مدرسه، طرح‌های مؤثری همچون کنترل وزن و پیشگیری از چاقی را اجرا کند. تجربه نشان داده است که همراهی خانواده‌ها، مراکز بهداشتی و مشارکت دانش‌آموزان می‌تواند نتایج ماندگاری به همراه داشته باشد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: دوره ابتدایی مهم‌ترین مقطع برای شکل‌گیری سواد حرکتی و مهارت‌های بنیادین است. اگر این دوره نادیده گرفته شود، در آینده با مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی گسترده‌ای مواجه خواهیم شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان پژوهش در «برنامه‌ درسی مدرسه‌ای» خاطرنشان کرد: این تحول فرصتی است تا فعالیت‌های ورزشی از قالب محدود خارج شود و به بخشی جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی دانش‌آموزان تبدیل شود. معاونت تربیت بدنی و سلامت با تمام ظرفیت از مدارس منتخب در اجرای این طرح حمایت خواهد کرد.

