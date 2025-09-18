خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی ۱۰ معدن ناایمن به مراجع قضایی

معرفی ۱۰ معدن ناایمن به مراجع قضایی
کد خبر : 1687739
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ معدن ناایمن در استان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش ایلنا، علی  باقری  در دومین جلسه کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان مازندران که در معدن زغال سنگ شوکاشور آمل برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اجرای مفاد فصل چهارم قانون کار و با هدف صیانت از نیروی کار، بازرسی و نظارت بر معادن به‌ویژه معادن زیرزمینی در دستور کار جدی قرار گرفته است.

وی با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲۵۵ مورد بازرسی از معادن استان انجام شده و در این میان، ۶۸ بازدید مشترک کارشناسی توسط گروه ویژه بازرسی معادن زغال سنگ نیز صورت گرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: بر اساس تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار، بازرسان اختیار درخواست قرار تعطیلی یا لاک و مهر کارگاه‌های ناایمن را دارند و تاکنون ۱۰ معدن به استناد همین قانون به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

باقری ادامه داد: علاوه بر این، حدود ۵۰ حفریه غیرمجاز که عمدتاً توسط پیمانکاران غیرمجاز و بدون رعایت اصول ایمنی انجام شده بود، شناسایی و موضوع به دستگاه‌های متولی گزارش شده است.

وی تشکیل کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان نظام مهندسی معدن، خانه صنعت و معدن و انجمن ایمنی استان را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و گفت: این کارگروه تاکنون ۶ جلسه رسمی برگزار کرده و موضوعات مختلفی از جمله ارتقای فرهنگ ایمنی، رفع موانع و پیگیری مشکلات معادن را دنبال کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان تأکید کرد: مکاتبات لازم با دستگاه‌های متولی برای اجرای دقیق آئین‌نامه‌های ایمنی معادن انجام شد.

مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از اجرای طرح آموزش میدانی ایمنی در معادن استان خبر داد و گفت: با حمایت مرکز تحقیقات وزارت کار، آموزش‌های تخصصی ایمنی مستقیماً در محل معادن برگزار می‌شود.

سمانه نوری در این جلسه اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های اعزام کارگران به دوره‌های آموزشی در تهران، مقرر شد دوره‌های ایمنی با حضور اساتید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار، به صورت میدانی در شهرستان‌های معدنی استان برگزار شود.

وی افزود: این اقدام، دسترسی کارگران به آموزش‌های ایمنی را تسهیل کرده و نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های شغلی و ارتقای سطح ایمنی کارگاه‌های معدنی خواهد داشت.

مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین بر لزوم احداث پایگاه امداد و نجات در مناطق معدنی و تأمین زمین موردنیاز آن تأکید کرد و گفت: ایجاد زیرساخت‌های ایمنی و بهداشتی مطابق با قانون از حقوق مسلم کارگران است و پیگیری اجرای آن در دستور کار جدی اداره‌کل قرار دارد.

نوری خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های متولی برای بهره‌گیری از ظرفیت سایر نهادها و ارتقای سطح کیفی بازرسی‌ها و بازدیدهای میدانی، از جمله ضرورت‌های مهم در مسیر افزایش ایمنی معادن استان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی