دادگسترنیا مدیر روابط عمومی وزارت علوم شد

دادگسترنیا مدیر روابط عمومی وزارت علوم شد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی محمدعلی دادگسترنیا را به سمت «دستیار رسانه‌ای وزیر و مدیر روابط عمومی» منصوب کرد

به گزارش ایلنا، حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت چهاردهم، در حکمی محمدعلی دادگسترنیا را به سمت‌ دستیار رسانه‌ای وزیر و مدیر روابط عمومی وزارت‌خانه منصوب کرد. 

وزیر علوم در متن حکم مدیریت جدید روابط عمومی، مأموریت‌های مهمی همچون برقراری ارتباط مؤثر با رسانه‌ها، نخبگان، دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق از عملکرد بخش‌های مختلف وزارت علوم، هماهنگی با نهادهای دولتی و غیردولتی به‌ویژه شورای اطلاع‌رسانی دولت، و تعامل نزدیک با روابط عمومی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری را بر عهده وی قرار داده است.

حسین سیمایی در بخش دیگری از این حکم، خواستار همکاری مطلوب تمام معاونان، مشاوران، روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری با دستیار رسانه‌ای وی و مدیر روابط عمومی شد. 

محمدعلی دادگسترنیا, دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی سیاسی و پژوهشگر علوم اجتماعی محاسباتی است که پیش از این مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بود. مدیر جدید روابط عمومی وزارت علوم علاوه بر چندین مقاله علمی، تالیف و ترجمه چند کتاب را در کارنامه خود  دارد.

