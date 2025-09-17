فرماندار تهران:
همراهی مردم مسئولیت ما را در خدمتگزاری سنگینتر میکند
فرماندار تهران در جلسه شورای اداری منطقه ۹ گفت: همراهی مردم در بزنگاههای تاریخی همچون جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، نشاندهنده علاقه آنان به امام و کشور است و همین همراهی وظیفه مسئولان را در مسیر خدمتگزاری سنگینتر میسازد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی فرمانداری تهران، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در این نشست که با حضور بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، مرتضوی شهردار منطقه ۹، نمایندگان دستگاههای خدماترسان، معتمدین و مدیران محلات برگزار شد، با اشاره به نقش مردم در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اظهار کرد: مردم در آن مقطع نشان دادند که نسبت به امام و کشور خود علاقهمند هستند و همین همراهی، وظیفه ما را در خدمتگزاری سنگینتر میکند. وی افزود: مسئولان نیز باید با همدلی و وفاق در مسیر خدمت به مردم شریف گام بردارند.
معاون استاندار تهران نیز در ادامه جلسه به اقدامات عمرانی انجامشده در منطقه ۹ اشاره کرد و گفت: پروژههای بزرگ شهری همچون بزرگراه یادگار امام (ره) و میدان فتح با همت مدیران شهرداری تهران و عوامل اجرایی به انجام رسیده است که نقش بسزایی در تسهیل تردد و ارائه خدمات بهتر به شهروندان دارد.
فرماندار تهران در پایان با قدردانی از مجموعه مدیریت شهری تأکید کرد: ضروری است با ارائه خدمات گستردهتر، زمینه ارتقای رضایتمندی شهروندان فراهم شود. روندی که امروز در شهرداری تهران دنبال میشود شایسته تقدیر است و از اقدامات انجامشده باید به نمایندگی از دولت تشکر کرد.