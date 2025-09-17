به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عاطفه سادات مدبر نژاد در برنامه تهران ۲۰ ضمن تبریک بازگشایی مدارس به خانواده بزرگ تعلیم و تربیت کشور، دانش‌آموزان، معلمان و والدین، اظهار داشت: محورهای فعالیت انجمن اولیا و مربیان در مدارس شامل زمینه سازی برای مشارکت والدین در فعالیت های آموزشی و پرورشی، توانمندسازی والدین دانش آموزان، زمینه سازی برای نظارت والدین و... می باشد.

مدیر کل انجمن اولیا و مربیان ادامه داد: بدون شک خانواده نقش اصلی را در تربیت فرزندان بر عهده دارد و بسیار حائز اهمیت است که خانواده به عنوان اولین نهاد تربیتی در کنار مدرسه به عنوان رسمی‌ترین نهاد تربیتی قرار بگیرد و ما بتوانیم از ظرفیت والدین دانش آموزان در فعالیت‌های مدرسه بهره ببریم و انجمن اولیا و مربیان مهم ترین بستری است که می تواند زمینه این مشارکت را فراهم کند.

مدبر نژاد ضمن تاکید بر ضرورت توانمندسازی والدین خاطرنشان کرد: آموزش خانواده یکی از خدمات اصلی انجمن اولیا و مربیان در مدرسه است که بر اساس نظام جامع آموزش خانواده هر مدرسه مکلف است حداقل دو دوره آموزش خانواده برای والدین دانش آموزان در طول سال تحصیلی برگزار کند، این دوره ها توسط مدرسان آموزش خانواده در مدارس برگزار می گردد که لیست نهایی مدرسان در اختیار تمامی استان ها قرار گرفته است.

وی در رابطه با مدرسه اولیا گفت: همانطور که استحضار دارید یکی از سیاست اصلی دولت محرومیت زدایی از فضاها و امکانات آموزشی با مشارکت مردم است، در راستای تحقق بخشیدن به این سیاست مهم طرح مدرسه اولیا در انجمن اولیا و مربیان کلید خورد که در مرحله اول ۳۲ مدرسه در ۳۱ استان کشور با مشارکت خانواده ها و انجمن‌های اولیا و مربیان ساخته خواهد شد.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان در رابطه با لباس دانش آموزی گفت: بر اساس ماده ۸۵ آیین نامه اجرایی مدارس مسئولیت انتخاب طرح و رنگ لباس دانش‌آموزی با مشارکت شورای دانش آموزی بر عهده شورای مدرسه است و اقدام برای تهیه لباس دانش آموزی با مشارکت شورای مدرسه بر عهده انجمن اولیا و مربیان مدرسه است.

وی ادامه داد: امسال برگزاری اولین جشنواره طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی را در جهت توجه به سلایق دانش آموزان و استفاده از ظرفیت آنها در طراحی و دوخت لباس دانش آموزی داشتیم و در این جشنواره فرصتی فراهم شد که دانش آموزان ما خصوصاً دانش آموزان رشته طراحی و دوخت در طراحی لباس دانش آموزی وارد شوند که این جشنواره با استقبال بی‌نظیری از سمت دانش آموزان قرار گرفت.

مدبر نژاد ادامه داد: طرح‌های برگزیده این جشنواره مشخص گردید و این طرح‌ها به صورت پیشنهادی در سامانه لباس دانش آموزی برای استفاده مدارس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: امسال برای نخستین بار سامانه لباس دانش آموزی در اختیار تمامی استان‌های کشور قرار گرفته است اما یک نکته مهم و حائز اهمیت این است که آموزش و پرورش مرجع تصویب نرخ لباس دانش‌آموزی نیست بلکه نرخ لباس دانش‌آموزی از طریق مراجع ذیصلاح مثل صمت به همراه تولیدی های مجاز در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و آموزش و پرورش نرخ نامه ها و تولیدی های مجاز را به مدارس ابلاغ می کنند و امسال تمامی نرخنامه‌ها و تولیدی‌های مجاز در سامانه لباس دانش آموزی قرار گرفته است و والدین می‌توانند با مراجعه به این سامانه نرخنامه و تولیدی‌های مجاز را به صورت شفاف ببیند.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان ادامه داد: از تمامی مدارس کشور خواسته شده است که طوری برنامه‌ریزی بکنند که طرح و رنگ لباس دانش آموزی حداقل تا ۳ سال تغییر نکند تا اگر لباس سال قبل دانش آموزان قابلیت استفاده دارد در سال جدید نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

ایشان بر لزوم عدم الزام والدین به خرید از تولیدی خاص نیز تاکید کردند و گفتند: الزام والدین دانش آموزان به خرید از یک تولیدی خاص ممنوع می‌باشد.

وی در خصوص تخلفات احتمالی در این زمینه گفت: در آدرس my.medu.ir ‌ بخش ثبت شکایت و همینطور در سامانه لباس دانش‌آموزی امکان ثبت شکایات برای والدین فراهم شده است که می‌توانند شکایات خود در این زمینه را ثبت بکنند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

مدبرنژاد در خصوص سرویس دانش آموزی گفت: بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران در شهریور ۱۴۰۲ تامین ناوگان حمل و نقل دانش‌آموزی به وزارت کشور سپرده شده است و شهرداری‌ها مسئولیت این مهم را بر عهده دارند که همکاران محترم وزارت کشور پیگیر این موضوع هستند که در این زمینه مشکلی وجود نداشته باشد.