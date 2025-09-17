معاون اجتماعی سازمان انتقال خون:
برای تکمیل ذخایر، جوانها و بانوان برای اهدای خون پیشقدم شوند
به گزارش ایلنا، روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی و آخرین تعطیلات تابستانی؛ تمرکز شهروندان بر مسافرت و آمادگی برای آغاز مدرسه و دانشگاه منجر به کاهش مراجعات به مراکز اهدای خون میشود و برای نگهداشتن ذخایر خون در سطح مطلوب خوب است این روزها علاوه بر اهدا کنندگان مستمر، بانوان و جوانان پیشقدم شوند خصوصا که جوانان در آستانه آغاز مرحله جدیدی از زندگی و ورود به دانشگاه قرار میگیرند و این یک آغاز پر برکت است.
شهرام میرزایی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ضمن اعلام این مطلب گفت: مصرف خون و فراوردههای آن دائمی و همیشگی است و بسیاری از بیماران در مراکز درمانی چشم انتظار خون و فراوردههای آن هستند و انتظار داریم مردم عزیزمان در سراسر کشور، مثل همیشه اهدا کننده این ماده حیاتبخش باشند تا مشکلی در تامین خون و فراورده نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: لازم است برای مدیریت ذخایر خون و توزیع مناسب آن حتی در شرایط پیش بینی نشده، میزان ذخایر از حد خاصی کاهش نیابد و همیشه در سطح مطلوب نگهداری شود.
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون با تاکید بر اهمیت ورود نسل جوان و آگاه به عرصه اهدای خون گفت: از جوانان خصوصا دانشجویان که آینده سلامت جامعه بر دوش آنان خواهد بود، دعوت میکنیم در این روزهای پایانی تعطیلات تابستانی و پیش از آغاز کلاسهای خود به جمع اهدا کنندگان بپیوندند.
وی همچنین از دبیران و استادان دانشگاه به عنوان قشر فرهیخته جامعه دعوت کرد که در اهدای خون پیشقدم باشند و این فرهنگ متعالی و مسئولیت نجات بخش اجتماعی را به دانش آموزان و دانشجویان خود نیز یاد دهند و الگوی عملی برای این جوانان آینده ساز کشور باشند.
میرزایی در مورد شرایط اهدای خون گفت: آقایان ۴ نوبت و خانمها ۳ نوبت در سال میتوانند خون اهدا کنند و برای کسانی که حس خوب اهدای خون را تا کنون تجربه نکرده اند، زمانهایی که با کاهش مراجعه مواجه میشویم بهترین فرصت است که حمایت خود را از بیماران نشان دهند و طعم ناجی بودن را بچشند. خصوصا بانوان و جوانان که میتوانند با حضور خود همدلی و همبستگی را در جامعه ترویج کنند.
وی افزود: تمامی افرادی که ۱۸ سال تمام داشته و دارای وزن حداقل ۵۰ کیلوگرم باشند میتوانند خون اهدا کنند. البته مواردی سبب معافیتهای دائم و موقت میشود که میتوان به این موارد اشاره کرد: ابتلا به بیماریهای قلبی و ریوی و کلیوی و سابقه اعمال جراحی، دریافت خون، اعتیاد به مواد مخدر، حجامت، تتو، اندوسکپی و خالکوبی و رفتارهای پر خطر و… که این موارد در مصاحبه با پزشک اهدا و مشاوره بررسی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان انتقال خون، میرزایی اهدای خون را بالاترین نشانه همبستگی و عمل به مسئولیت اجتماعی در یک جامعه دانست و برای این فرهنگ اجتماعی ستودنی از اهدا کنندگان خون تقدیر و تشکر کرد.