به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، همایش منطقه‌ای مقابله با بیابان‌زایی و راهکارهای رویارویی با آن روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ با حضور دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار، نمایندگان کمیسیون محیط‌زیست اتاق بازرگانی بین‌المللی، اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان و با همکاری کمیسیون محیط‌زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان خراسان شمالی برگزار شد.

در این همایش، آخرین یافته‌ها و دیدگاه‌ها در زمینه مقابله با پدیده بیابان‌زایی مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی مناطق مستعد گردوغبار و عوامل تشکیل آن، بهره‌برداری پایدار از مناطق بیابانی، بررسی وضعیت ریزگردهای صنعتی و تأثیر آن بر خاک، هوا و گیاهان، استفاده از فناوری سنجش از دور برای پایش تغییرات اکوسیستم و تغییر اقلیم از جمله محورهای اصلی مطرح‌شده بود.

همچنین موضوعاتی همچون نقش گردشگری در مناطق بیابانی، تأثیر اقامتگاه‌های بین‌راهی در کنترل بیابان‌زایی، چهارچوب حکمروایی خوب برای مدیریت این پدیده و بحران ورشکستگی آبی و ارتباط آن با گسترش بیابان‌ها از سوی کارشناسان و مسئولان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

این همایش با هدف هم‌افزایی دانش، تبادل تجربیات منطقه‌ای و ارائه راهکارهای عملی برای مهار بیابان‌زایی برگزار شد.