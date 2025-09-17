مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد:
لزوم تعامل جدی همکاران حقوقی با مراجع قضایی استانها
مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست، بر ضرورت تعامل جدی همکاران حقوقی با مراجع قضایی استانها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، داوود چراغی در همایش «نقش و جایگاه قوه قضاییه در حفاظت و صیانت از حقوق محیط زیست» که در سالن همایشهای بینالمللی سازمان برگزار شد، با اشاره به راهاندازی سامانه جامع حقوقی گفت:متمرکز کردن اطلاعات پروندهها، ارجاع هوشمند و حفظ محرمانگی آنها از مهمترین مزیتهای این سامانه است.
چراغی افزود: همکاران حقوقی باید به توسعه فردی توجه ویژه داشته باشند و تنها به دورههای آموزشی سازمان بسنده نکنند. بهروز بودن در قوانین و مقررات، شرط اصلی ایفای مؤثر وظایف است.
مدیرکل حراست سازمان همچنین تعاملات مستمر با قضات و دستگاه قضایی را یکی از ضرورتهای جدی دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد فضای تعاملی از طریق نشستهای تخصصی و دعوت از مسئولان قضایی برای بازدیدهای میدانی میتواند روند استیفای حقوق سازمان را تسریع کند.
وی در ادامه با اشاره به وجود قوانین متعدد و قوی در حوزه محیط زیست، تصریح کرد:با وجود این قوانین، شرایط محیط زیست کشور مطلوب نیست و یکی از دلایل اصلی آن کمبود آگاهی و آموزش است. برای دستیابی به توسعه پایدار، باید در سیاستهای کلان و خرد، قانونگذاری همراه با ضمانت اجرایی و آموزش فراگیر بهویژه برای عموم مردم مورد توجه جدی قرار گیرد.
چراغی در پایان با تأکید بر اهمیت جایگاه شغلی همکاران حقوقی در سازمان حفاظت محیط زیست گفت:ماهیت شغل حقوقی در این سازمان میتواند با مخاطراتی همراه باشد، از اینرو توجه ویژه به شأن و جایگاه آنان ضروری است.