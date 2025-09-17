به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، داوود چراغی در همایش «نقش و جایگاه قوه قضاییه در حفاظت و صیانت از حقوق محیط زیست» که در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان برگزار شد، با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع حقوقی گفت:متمرکز کردن اطلاعات پرونده‌ها، ارجاع هوشمند و حفظ محرمانگی آنها از مهم‌ترین مزیت‌های این سامانه است.

چراغی افزود: همکاران حقوقی باید به توسعه فردی توجه ویژه داشته باشند و تنها به دوره‌های آموزشی سازمان بسنده نکنند. به‌روز بودن در قوانین و مقررات، شرط اصلی ایفای مؤثر وظایف است.

مدیرکل حراست سازمان همچنین تعاملات مستمر با قضات و دستگاه قضایی را یکی از ضرورت‌های جدی دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد فضای تعاملی از طریق نشست‌های تخصصی و دعوت از مسئولان قضایی برای بازدیدهای میدانی می‌تواند روند استیفای حقوق سازمان را تسریع کند.

وی در ادامه با اشاره به وجود قوانین متعدد و قوی در حوزه محیط زیست، تصریح کرد:با وجود این قوانین، شرایط محیط زیست کشور مطلوب نیست و یکی از دلایل اصلی آن کمبود آگاهی و آموزش است. برای دستیابی به توسعه پایدار، باید در سیاست‌های کلان و خرد، قانون‌گذاری همراه با ضمانت اجرایی و آموزش فراگیر به‌ویژه برای عموم مردم مورد توجه جدی قرار گیرد.

چراغی در پایان با تأکید بر اهمیت جایگاه شغلی همکاران حقوقی در سازمان حفاظت محیط زیست گفت:ماهیت شغل حقوقی در این سازمان می‌تواند با مخاطراتی همراه باشد، از این‌رو توجه ویژه به شأن و جایگاه آنان ضروری است.