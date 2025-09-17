خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخفیف ۲۲ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران تا پایان شهریورماه

تخفیف ۲۲ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران تا پایان شهریورماه
کد خبر : 1687455
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران از اعمال تخفیف ۲۲ درصدی برای تمامی درخواست‌های «صدور پروانه ساختمانی و نظارت فنی» تا پایان شهریورماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی خشنود درباره میزان تخفیف عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی گفت: با موافقت شورای اسلامی شهر تهران، در سال جاری، تخفیف ویژه صدور پروانه ساختمانی برای تمامی شهروندان تهرانی اعمال می‌شود. 

وی با تأکید بر روند کاهشی تخفیف صدور پروانه ساختمانی تا پایان سال ۱۴۰۴ افزود: تمامی پرداخت‌های نقدی عوارض صدور پروانه ساختمانی تا پایان شهریورماه مشمول ۲۲ درصد تخفیف می‌شود و این میزان تا پایان سال به صورت پلکانی تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. 

به گزارش شهر، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در پاسخ به اینکه تخفیف مذکور شامل چه درخواست‌های صدور پروانه‌ای می‌شود، گفت: تخفیف پرداخت نقدی، برای تمامی درخواست‌های صدور پروانه شهروندان حقیقی و حقوقی در مناطق ۲۲گانه شهرداری اعمال می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی