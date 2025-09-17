تخفیف ۲۲ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران تا پایان شهریورماه

به گزارش ایلنا، علی خشنود درباره میزان تخفیف عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی گفت: با موافقت شورای اسلامی شهر تهران، در سال جاری، تخفیف ویژه صدور پروانه ساختمانی برای تمامی شهروندان تهرانی اعمال می‌شود.

وی با تأکید بر روند کاهشی تخفیف صدور پروانه ساختمانی تا پایان سال ۱۴۰۴ افزود: تمامی پرداخت‌های نقدی عوارض صدور پروانه ساختمانی تا پایان شهریورماه مشمول ۲۲ درصد تخفیف می‌شود و این میزان تا پایان سال به صورت پلکانی تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش شهر، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در پاسخ به اینکه تخفیف مذکور شامل چه درخواست‌های صدور پروانه‌ای می‌شود، گفت: تخفیف پرداخت نقدی، برای تمامی درخواست‌های صدور پروانه شهروندان حقیقی و حقوقی در مناطق ۲۲گانه شهرداری اعمال می‌شود.

