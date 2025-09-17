نصیری:
ارتقای جایگاه سازمانی و ساختاری مدیریت بحران از اهداف اصلی ماست
به گزارش خبرنگار ایلنا، نصیری؛ رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در حاشیه هفتمین نشست کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران اظهار داشت: این مجمع با عنوان "مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور"، تحت نظر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداریها فعالیت میکند. این مجمع دارای ده کمیسیون است که یکی از آنها، "کمیسیون مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداریها" میباشد.
وی افزود: اعضای این کمیسیون به صورت دورهای، چه به شکل حضوری و چه مجازی، گرد هم میآیند تا مسائل مرتبط با ایمنی و مدیریت بحران مردم را به صورت مشترک بررسی و پیگیری کنند. تاکنون در طول این چهار سال، هفت جلسه رسمی برگزار شده که چهار مورد در تهران و سه مورد در شهرهای مشهد، زنجان و همدان بوده است. در این جلسات، همفکری و تبادل نظر گستردهای بین مدیران شهرهای مختلف انجام میشود.
نصیری تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی ما، ارتقای جایگاه سازمانی و ساختاری مدیریت بحران در شهرداریهاست. متأسفانه در حال حاضر، مدیریت بحران در بسیاری از کلانشهرها عموماً ذیل یکی از معاونتها (مانند معاونت خدمات شهری یا محیط زیست) تعریف شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: به باور ما، مدیریت بحران و مسئله ایمنی و پیشگیری (که حتی مهمتر از پاسخ به بحران است) باید جایگاهی رفیعتر داشته باشد تا بتواند بر کلیه امور شهرداری نظارت کند و حسن اجرای ضوابط ایمنی را تضمین نماید. برای مثال، باید بر لایروبی رودخانهها یا نگهداشت ایمن شهر نظارت داشته باشد تا حفظ جان مردم در اولویت قرار گیرد. خوشبختانه این ارتقا در شهرداری تهران، اصفهان و شیراز محقق شده و امیدواریم در دیگر شهرها نیز اتفاق بیفتد.
نصیری در مورد اهمیت شفاف شدن مسئولیتهای مربوط به مدیریت بحران گفت: در حال حاضر، قوانین و مقررات ملی (از جمله مصوبات مجلس، هیئت وزیران و کارگروههای کشوری) حجم زیادی از تکالیف را بر عهده شهرداریها گذاشته است. گاهی این تکالیف دارای ابهام، تداخل با وظایف سایر دستگاهها یا نیازمند همکاری بیندستگاهی هستند که لازم است به صورت شفاف تعیین تکلیف شوند.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در پایان اظهار داشت: خوشحالیم که اعلام کنیم از بیش از ۸۵۲۰ واحد مسکونی آسیبدیده در سوانح گذشته، بیش از ۹۸ درصد موارد تعیین تکلیف شده و مشکل آنها رفع شده است. در موارد باقیمانده نیز یا پیمانکار مشغول به کار است یا موضوع پرداخت خسارت در دست پیگیری است.