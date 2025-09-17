به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در هفتمین نشست کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران درباره وضعیت بازسازی تهران پس از جنگ ۱۲ روزه توضیح داد: هشت‌ هزار و پانصد و بیست واحد ساختمانی در جنگ آسیب دیدند که برای ۹۸ درصد از آن‌ها تعیین تکلیف شده است.

علی نصیری ادامه داد: ۵۲۸۰ واحد از نوع A (تعمیرات جزئی) بودند. ۵۲۷۷ واحد، شیشه و پنجره‌هایشان تعمیر شده که یا مردم این کار را انجام دادند و ما هزینه آن را پرداخت کردیم، یا خودمان آن را انجام دادیم. در موضوع تعمیرات متوسط (نوع B)، که پرتابه به ساختمان وارد شده ولی سازه آسیب جدی ندیده، ۲۵۶۰ واحد وجود داشت.

وی افزود: برای خسارت‌های زیر پانصد میلیون تومان، شهرداری مستقیماً چک صادر کرد. برای خسارت‌های بالای پانصد میلیون تومان، با پیمانکار قرارداد بستیم و به صورت غیرنقدی (یا با واگذاری ملک یا تهاتر بدهی) تسویه کردیم.

نصیری با توجه به پیچیدگی‌های مقاوم‌سازی تأکید کرد: مقاوم‌سازی (نوع C)، امر پیچیده‌ای است و آن را به مناطق واگذار نکردیم، بلکه در سازمان نوسازی شهرداری تهران متمرکز کردیم. امیدواریم این کار تا پایان سال، یا حداکثر تا یک سال آینده، به اتمام برسد. پنج ساختمان در تهران نیازمند نوسازی کامل بودند که برای چهار مورد از آن‌ها تعیین تکلیف شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران یادآور شد: افرادی که در ساختمان‌های آسیب‌دیده زندگی می‌کردند، دچار ترومای روانی شدند.

وی در مورد فرآیند بازسازی توضیح داد: برای ۶۱۳ واحد در بخش D (بازسازی کامل)، که حدود دو سال طول می‌کشد، برنامه‌ریزی شده است. برای عزیزانی که نیازمند اسکان اضطراری بودند، پنج‌شنبهٔ بعد از جنگ تصمیم گرفته شد از هتل‌ها استفاده شود. نزدیک به ۵۰۰ خانوار در هتل‌ها اسکان یافته بودند. بیش از نیمی از این عزیزان هتل‌ها را ترک کرده‌اند. برای هر فردی که متقاضی هتل بود، معمولاً در کمتر از نیم روز، محل اسکان در اختیارش قرار می‌گرفت.

نصیری در مورد پرداخت خسارت اثاثیه آسیب‌دیده در جنگ گفت: برای افرادی که لوازم خانگی خود را از دست داده بودند، تا سقف صد و پنجاه میلیون تومان بن کالا صادر شد. این کار برای حدود هزار نفر انجام شده است.

در ادامه نشست، معاون هماهنگی امور پیشگیری و کاهش خطرپذیری اظهار داشت: از سال ۱۳۹۸ که قانون مدیریت بحران تصویب شد، مشاهده کردیم که وظایف فرمانداران، استانداران و شهرداری‌ها در اسناد مصوب مختلف، پراکنده است. بنابراین، همه وظایف هر نهاد را در یک سند، یک‌جا جمع‌آوری کردیم.

حسین ظفری افزود: این اسناد هنوز ابلاغ نشده و برای مسئولان مربوطه ارسال شده‌اند تا نظرات خود را اعلام کنند. در سال ۱۴۰۲ ابلاغیه‌ای صادر شد که بر اساس آن، شهردار مرکز استان باید عضو ستاد مدیریت بحران باشد. این موضوع برای شهرستان‌ها نیز ابلاغ شده است.

نصیری در تکمیل صحبت‌های ظفری اشاره کرد: پیشنهاد دادیم که شهردار مرکز استان، جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان خود باشد.

در ادامه نشست، مدیریت بحران شهرداری اردبیل انتقاد کرد: (در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۳) آقای محترمی معاون سازمان مدیریت بحران، عنوان کردند که مبلغ دو و نیم «همت» به حساب شهرداری‌ها برای مدیریت بحران واریز می‌شود، اما سازمان شهرداری‌ها اعلام کرده که هیچ وجهی واریز نشده است.

ظفری در پاسخ گفت: این نامه نوشته شده است. تبدیل آن به اعتبار، فرآیندی چندماهه دارد که نیازمند پیگیری آقای نصرتی است. اگر احساس می‌کنید نیاز به ورود و پیگیری ما وجود دارد، حتماً اطلاع دهید.

مدیریت بحران شهرداری اردبیل در نهایت تأکید کرد: ما می‌دانیم شهرداری‌ها با چه مشکلاتی مواجه هستند. برای مثال، در شهری مثل اردبیل حتی یک دستگاه بیل مکانیکی نیز وجود ندارد.

برزویی، مدیر مدیریت بحران شهرداری قم با اشاره به اسناد تدوین شده توسط معاون هماهنگی امور پیشگیری و کاهش خطرپذیری گفت: ما قصد فرار از وظایف قانونی خود را نداریم، اما وظایفی در این اسناد تعیین شده که یا امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد، یا مغایر با قانون شهرداری‌ها است.

