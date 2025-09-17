خبرگزاری کار ایران
توزیع نوشت‌افزارهای رایگان بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار جنوب تهران

توزیع نوشت‌افزارهای رایگان بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار جنوب تهران
شهردار منطقه ۱۹ تهران از تهیه بیش از ۱۳۰۰ بسته کیف و نوشت‌افزار در قالب طرح «نسیم مهربانی» خبر داد.

به گزارش  ایلنا، حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ تهران گفت: به همت شهرداری منطقه و در قالب طرح «نسیم مهربانی»، بیش از ۱۳۰۰ بسته کیف و نوشت‌افزار تهیه و در میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار و بی‌بضاعت سطح منطقه توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف حمایت از تحصیل دانش‌آموزان و کمک به خانواده‌های نیازمند انجام شده است، افزود: این پک‌ها به نیابت از شهدای دانش‌آموز جنگ تحمیلی دوازده روزه و در آستانه بازگشایی مدارس به دانش‌آموزان اهدا خواهد شد.

اخگرپور خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه ۱۹ همواره در تلاش است با اجرای طرح‌های حمایتی و فرهنگی، زمینه ارتقای عدالت آموزشی و تقویت روحیه مشارکت و همدلی در میان شهروندان را فراهم سازد.

 

