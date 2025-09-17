به گزارش ایلنا، در حکم ابلاغی حسین سیمایی، وزیر علوم، خطاب به سرپرستان دانشگاه‌های اراک و صنعتی اراک آمده است: نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه » منصوب می‌شوید.

از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

دکتر حسین صادقی دانش آموخته دکترای تخصصی رشته فیزیک از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه اراک با مرتبه استادی است. از وی تاکنون بیش از 140 مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر بین المللی منتشر شده است و وی در گذشته مسئولیت معاونت اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه اراک، معاونت طرح و برنامه این دانشگاه را برعهده داشته است.

دکتر حمیدرضا رضائی آشتیانی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک با مرتبه دانشیاری است. از وی تاکنون بیش از 60 مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر بین المللی منتشر شده است و وی در گذشته ریاست دانشگاه صنعتی اراک، معاونت دانشجویی- فرهنگی و ریاست دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه را برعهده داشته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وزیر علوم در نامه‌های جداگانه‌ای از تلاش‌های دکتر مجتبی ذوالفقاری رئیس سابق دانشگاه اراک، دکتر مجتبی گودرزی رئیس سابق دانشگاه صنعتی اراک در زمان تصدی مسئولیت این دانشگاه‌ها قدردانی کرد.

