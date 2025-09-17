نامگذاری سه بخش درمانی به یاد شهدای سلامت دفاع ملی ۱۲ روزه

به گزارش ایلنا، بخش درمانی کودکان دارای بیماری‌های هموفیلی و تالاسمی در بیمارستان کودکان بهرامی که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران است، به نام شهیده دکتر مرضیه عسکری نامگذاری شد.

همچنین ساختمان درمانگاه‌های تخصصی و فوق تخصصی مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین، محل خدمت شهیده بزرگوار دکتر زهره رسولی از شهدای دفاع ملی ۱۲ روزه به نام ایشان، نامگذاری شد.

به گزارش وبدا، گفتنی است در هجوم وحشیانه ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور عزیزمان، ۱۸ نفر از جامعه سلامت و امدادگر ایران اسلامی، به فیض شهادت نائل شدند.

انتهای پیام/