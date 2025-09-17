خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نامگذاری سه بخش درمانی به یاد شهدای سلامت دفاع ملی ۱۲ روزه

نامگذاری سه بخش درمانی به یاد شهدای سلامت دفاع ملی ۱۲ روزه
کد خبر : 1687347
لینک کوتاه کپی شد.

بیمارستان شهدای پرند که دارای موافقت اصولی ساخت است با مصوبه هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی ایران به «بیمارستان شهدای اقتدار» تغییر نام داد.

به گزارش ایلنا، بخش درمانی کودکان دارای بیماری‌های هموفیلی و تالاسمی در بیمارستان کودکان بهرامی که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران است، به نام شهیده دکتر مرضیه عسکری نامگذاری شد. 

همچنین ساختمان درمانگاه‌های تخصصی و فوق تخصصی مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین، محل خدمت شهیده بزرگوار دکتر زهره رسولی از شهدای دفاع ملی ۱۲ روزه به نام ایشان، نامگذاری شد. 

به گزارش وبدا، گفتنی است در هجوم وحشیانه ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور عزیزمان، ۱۸ نفر از جامعه سلامت و امدادگر ایران اسلامی، به فیض شهادت نائل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی