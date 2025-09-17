به گزارش ایلنا، حمیدرضا شیخ‌الاسلام معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در مراسم افتتاحیه دور دوم دوره تربیت مربی ارشد، گفت: پاسخ به چیستی، چرایی و چگونگی شرط اصلی موفقیت برنامه‌ها است.

وی افزود: مادامی که یک برنامه نتواند به این سه سوال بنیادین پاسخ صحیح دهد، هرگز هیچ اقدامی منتج به مطلوب نخواهد شد.

شیخ‌الاسلام با اشاره به اهمیت مدیریت در آموزش، خاطرنشان کرد: اغلب کشورهای توسعه‌یافته آموزش را از سنین پیش از دبستان و از اوان کودکی آغاز می‌کنند، زیرا به خوبی می‌دانند آموزش و پرورش به عنوان مهمترین شاخص توسعه، نقش بسزایی در رشد همه‌جانبه جوامع دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: اگر مدیران آموزش بتوانند به چیستی، چرایی و چگونگی طراحی و اجرای برنامه‌ها پاسخ صحیح بدهند، قطعاً مهمترین شاخص توسعه ارتقا پیدا می‌کند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به ضرورت پرهیز از کوچک‌انگاری، یادآور شد: اگر کوچک‌انگاری در برنامه‌های مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت حاکم شود، این نگاه تمام زیست‌بوم را از سیاستگذار تا میدان کودکستان در بر می‌گیرد و هرگز شاهد نتایج و موفقیت‌های بزرگ نخواهیم بود.

شیخ‌الاسلام ضمن تعریف رشد و توسعه و ارتباط معنادار این دو با یکدیگر، یادآور شد: توسعه وابسته به آموزش است و مادامی که کشوری در آموزش به مدارج متعالی نرسید، در توسعه‌یافتگی نیز موفق نخواهد شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش باید منجر به تغییر در باور شود، بیان داشت: اگر آموزش منجر به تغییر باور شود، مدل ذهنی فراگیر اصلاح خواهد شد و در نتیجه فراگیر به یک عنصر مهم در توسعه‌یافتگی تبدیل می‌شود. به همین دلیل کشورهای ‌پیشرفته آموزش را از سنین پایین و از پیش از دبستان آغاز می‌کنند که فرد آمادگی یادگیری بیشتری دارد.

انتهای پیام/