آمادگی کامل متروی تهران برای استقبال از مهر
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش حجم سفرهای درونشهری، این شرکت در راستای ایفای نقش حیاتی خود در حملونقل عمومی پایتخت، مجموعهای از اقدامات گسترده را در قالب طرح استقبال از مهر به اجرا گذاشته است.
به گزارش ایلنا، جلسه ستاد استقبال از مهر با هدف ارتقای کیفیت خدمات، ایمنی و رفاه مسافران بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، با حضور مدیرعامل، قائممقام عملیات، معاونان و مدیران ارشد شرکت برگزار شد.
مسعود لطفی افزود: بازسازی و اورهال حداکثری قطارها تا پیش از بازگشایی مدارس بهمنظور افزایش ظرفیت جابهجایی و کاهش سرفاصله حرکت، برنامهریزی و امکانسنجی لازم جهت کاهش هدوی و بهبود سرویسدهی در خطوط ۶ و ۷، و آمادهباش کامل تیمهای اضطراری تعمیرات در ایستگاههای کلیدی برای رفع سریع نواقص احتمالی در دستور کار قرار دارد.
وی عنوان کرد: بررسی و رفع نقص تمامی پلهبرقیها و آسانسورها بهویژه برای تسهیل تردد دانشآموزان، سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی در حال انجام است.
لطفی به رایگانسازی خدمات مترو برای دانشآموزان و دانشجویان در ایام بازگشایی مدارس بهمنظور ترویج فرهنگ استفاده از حملونقل ایمن، سریع و پاک اشاره کرد و گفت: شستوشو و نظافت مستمر قطارها و ایستگاهها شامل سالنها، واگنها، سکوها، سرویسهای بهداشتی، صندلیها، فضاهای اداری و پایانهها، و نیز زیباسازی بصری ایستگاهها با مرمت فضاهای فرسوده و شستوشوی نماها از دیگر اقدامات شبکه ریلی مترو در طرح استقبال از مهر است.
وی تصریح کرد: ارتقای کیفیت سیستمهای نظارت تصویری (CCTV) در ایستگاهها برای افزایش امنیت مسافران، استقرار عوامل اجرایی و انتظامات جهت ایمنسازی فضا و جلوگیری از نزدیک شدن دانشآموزان به محدوده ریل، ساماندهی ورودی و خروجی ایستگاههای پرتردد برای مدیریت ترافیک انسانی، و نیز جمعآوری دستفروشان و رفع سد معبر بهمنظور افزایش ایمنی و انضباط شهری، تردد مسافران بهویژه دانشآموزان را تسهیل خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در ادامه به بیان اقدامات فرهنگی و اجتماعی این طرح پرداخت و گفت: نصب پیامهای آموزشی با محوریت فرهنگ ایمنی و استقبال از مهر در ایستگاهها، اجرای کمپینهای مشترک با شهرداری و آموزشوپرورش برای آموزش نحوه صحیح استفاده از مترو به دانشآموزان، و تخصیص فضاهای فرهنگی و رفاهی در ایستگاهها برای تقویت نشاط اجتماعی و کاهش فشار ناشی از ازدحام، از برنامههای معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت است.
لطفی با بیان اینکه همافزایی کلانشهری در سرویسدهی بهتر کمک خواهد کرد، بیان داشت: «هماهنگی نزدیک میان شهرداری، پلیس، آموزشوپرورش و سایر نهادهای خدماتی برای مدیریت یکپارچه سفرهای شهری، و نیز پایش لحظهای شرایط خطوط و ایستگاهها از طریق مرکز کنترل عملیات و اطلاعرسانی سریع به مسافران، از دیگر موارد پیشبینیشده در این طرح است.
وی در پایان گفت: مجموعه اقدامات شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت سفرهای درونشهری و افزایش رفاه مسافران در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید به شمار میآید و نشاندهنده مسئولیت اجتماعی این مجموعه در قبال شهروندان است. متروی تهران بهعنوان «شهر زیرزمینی پایتخت»، با ارائه خدمات ایمن، سریع و پاک، همیار دانشآموزان و دانشجویان در مهر ۱۴۰۴ خواهد بود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، گفتنی است در این نشست، مدیران بخشهای مختلف، گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه کردند. همچنین با هماهنگی شهرداریهای مناطق، برنامههای نظافت و پاکسازی ورودی ایستگاهها در دستور کار قرار گرفت.