برگزاری دوره‌های آموزشی برخط ویژه توانمندسازی هنرآموزان

دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش با هدف آشنایی هنرآموزان با تغییرات کتاب‌های درسی پایه دهم، سلسله وبینارهایی را با حضور مؤلفان برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا، در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و آشنایی هنرآموزان هنرستانی با تغییرات جدید در کتاب‌های درسی پایه دهم تعدادی از رشته‌های فنی و حرفه‌ای، وبینارهای تخصصی با حضور مؤلفان کتاب‌ها توسط دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌‌ریزی آموزشی برگزار می‌شود.

این وبینارها که به عنوان بدیل دوره‌های حضوری تأمین مدرس در نظر گرفته شده‌اند، فرصتی برای انتقال مستقیم محتوای آموزشی و توضیحات تخصصی از سوی مؤلفان به هنرآموزان فراهم کرده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، استفاده از بستر مجازی برای این دوره‌ها و نشر لینک فیلم تدریس هر جلسه، زمینه دسترسی گسترده‌تری را برای  هنرآموزان در سراسر کشور به محتوای آموزشی فراهم کرده است.

 

