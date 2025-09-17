خبرگزاری کار ایران
سخنگوی فراجا اعلام کرد:

کشته شدن دو نفر از اشرار مسلح در منطقه کویری حلوان

کد خبر : 1687336
سخنگوی پلیس گفت: با اقدامات اطلاعاتی و انجام عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و یگان تکاوری ۱۰۲ دیهوک که صبحگاه امروز ۲۶ شهریور درحوالی پاسگاه حلوان از توابع شهرستان طبس صورت گرفت، خوشبختانه ۲ نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیده و یک نفر دیگر مجروح شد.

به گزارش ایلنا، سردار منتظر المهدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: با اقدامات اطلاعاتی و انجام عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و یگان تکاوری ۱۰۲ دیهوک که صبحگاه امروز ۲۶ شهریور درحوالی پاسگاه حلوان از توابع شهرستان طبس صورت گرفت، خوشبختانه ۲ نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیده و یک نفر دیگر مجروح شد. 

سخنگوی فراجا افزود: در این عملیات، علاوه بر کشف مقادیری انواع مواد مخدر و سلاح و مهمات جنگی، چند دستگاه خودرو و موتور سیکلت جا مانده از اشرار نیز کشف و ضبط گردید. 

به گزارش پلیس، سردار منتظر المهدی در پایان گفت: همکاران من در حال پاکسازی منطقه هستند و اقدامات تکمیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

