بنیاد شهید ادعای کاهش سطح خدماترسانی به رزمندگان را رد کرد
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تشریح آخرین وضعیت لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران، ادعای کاهش سطح خدماترسانی به رزمندگان را تکذیب کرد و گفت: این لایحه در برخی بخشها حتی افزایش خدمات را نیز پیشبینی کرده است.
به گزارش ایلنا از بنیاد شهید و امور ایثارگران، نامدار عبداللهیان اظهار کرد: در جزء (۱) بند «ت» ماده ۲۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شده است با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدماترسانی به آنان، اقدام قانونی لازم را برای اصلاح و تجمیع تمام قوانین و مقررات موجود در این حوزه انجام دهد.
وی افزود: بر همین اساس، قوانین «جامع خدماترسانی به ایثارگران» مصوب سوم تیر ۱۳۸۶، «حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی» مصوب ۳۰ شهریور ۱۳۷۲ و «تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی» مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ باید تا پایان سال اول اجرای برنامه هفتم با رعایت ترتیبات قانونی اصلاح و تجمیع شود.
عبداللهیان ادامه داد: در این راستا بنیاد شهید و امور ایثارگران طی ۲۵ هزار ساعت برگزاری جلسات کارشناسی با حضور صاحبنظران مرکز پژوهشهای مجلس، نمایندگان تشکلهای شاهد و ایثارگر، فرهیختگان، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد، متن پیشنهادی لایحه را تهیه و به معاونت اول ریاست جمهوری ارسال کرده است.
به گفته معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید، این لایحه اکنون در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت در حال بررسی کارشناسی است و پس از تکمیل، برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال خواهد شد.
وی تأکید کرد: در فرآیند تدوین این لایحه، بنیاد شهید و همه دستگاههای ذیربط با هدف رضایتمندی و ایجاد عدالت در خدمات برای گروههای مختلف ایثارگری، به فهم و درک مشترکی برای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات دست یافتند.
عبداللهیان با اشاره به برخی ادعاها در روزهای اخیر مبنی بر کاهش سطح خدماترسانی به رزمندگان در این لایحه تصریح کرد: چنین موضوعاتی صحت ندارد و حتی در بخشهایی از لایحه، خدمات افزایش یافته است.
وی افزود: پس از تصویب نهایی لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دغدغهمند مجلس نیز قطعاً با نگاه ارتقای سطح خدمات و انجام اصلاحات لازم، بنیاد شهید را در مسیر خدمترسانی بیشتر یاری خواهند کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: این بنیاد از هرگونه تغییر و اصلاح در جهت ارائه خدمات بهتر و در شأن جامعه ایثارگری استقبال میکند.