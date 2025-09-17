خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار ملارد اعلام کرد:

خنثی‌سازی مهمات به‌ جامانده از جنگ ۱۲ روزه در ملارد؛ تا ساعاتی دیگر

خنثی‌سازی مهمات به‌ جامانده از جنگ ۱۲ روزه در ملارد؛ تا ساعاتی دیگر
کد خبر : 1687286
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار ملارد اعلام کرد که ساعاتی دیگر عملیات خنثی‌سازی مهمات به‌ جامانده از حمله رژیم صهیونیستی توسط نیروهای هوافضای سپاه در شهرستان ملارد انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  سید اصغر تقوی فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان ملارد، از اجرای عملیات خنثی‌سازی مهمات باقی‌مانده از حمله اخیر رژیم صهیونیستی در این شهرستان خبر داد و گفت: این عملیات توسط نیروهای متخصص هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی ساعاتی آینده انجام خواهد شد و تمامی تدابیر ایمنی لازم اتخاذ شده است.

فرماندار ملارد با تاکید بر اینکه جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد، از مردم خواست در صورت شنیدن صداهای ناشی از اجرای عملیات، خونسردی خود را حفظ کرده و به شایعات توجه نکنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی