قهرمانی دلاور مردان تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی زاگرب باعث شادی و شعف ملت سلحشور ایران گردید. بنده به نمایندگی از کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران این دستاورد سترگ را تبریک و شادباش عرض می‌کنم.

لحظات ادای احترام قهرمانان ملّی به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران مایه مباهات و غرور ملت بزرگ ایران بود. برای شما قهرمانان سرافراز، توفیق روزافزون و سربلندی در آوردگاه‌های جهانی از خداوند منّان آرزومندم.