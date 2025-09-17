خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک سردار رادان به‌مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی

کد خبر : 1687206
فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی در مسابقات جهانی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی در مسابقات جهانی را تبریک گفت. متن تبریک به شرح زیر است:

قهرمانی دلاور مردان تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی زاگرب باعث شادی و شعف ملت سلحشور ایران گردید. بنده به نمایندگی از کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران این دستاورد سترگ را تبریک و شادباش عرض می‌کنم.

لحظات ادای احترام قهرمانان ملّی به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران مایه مباهات و غرور ملت بزرگ ایران بود. برای شما قهرمانان سرافراز، توفیق روزافزون و سربلندی در آوردگاه‌های جهانی از خداوند منّان آرزومندم.

انتهای پیام/
