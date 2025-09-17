وضعیت آب و هوای کشور در آخر هفته

شنبه بارش در استان‌های ساحلی دریای خزر تقویت می‌شود. همچنین در اردبیل و امتداد ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی نیز بارش پراکنده رخ می‌دهد.

شایان ذکر است تا پایان هفته شرایط برای رخداد رگبار و رعد و برق و تندباد لحظه ای در برخی نقاط واقع در ارتفاعات استان‌های هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان وجود دارد.

دمای هوا پنجشنبه و جمعه در نوار شمالی کشور و دامنه های جنوبی البرز به‌طور محسوسی افزایش و شنبه و یکشنبه مجددا کاهش می یابد.

طی سه روز آینده در شمال شرق و شرق کشور به ویژه منطقه زابل و بخش‌هایی از جنوب غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید با احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهیم داشت.

جمعه در نیمه غربی و مرکز کشور و شنبه و یکشنبه علاوه بر این مناطق، در شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید و در مناطق مستعد خبرش گردوخاک پیش بینی می شود.

دریای عمان طی سه روز آینده و خلیج فارس شنبه و یکشنبه مواج است. دریای خزر نیز از بعد از ظهر جمعه تا یکشنبه مواج و متلاطم است.

امروز آسمان تهران صاف، گاهی همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۱ و کمینه دمای آن به ۲۲ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.