«رضا نقی زاده» مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره مدیریت سنوات آموزشی تحصیلات تکمیلی توضیح داد: جلسه ۹۷۶ شورای عالی برنامه آموزشی در این هفته با موضوع مدیریت سنوات آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی برگزار شد. در جلسه گذشته، گزارش پژوهشی مربوط به دوره کارشناسی ارائه شده بود و در این جلسه، گزارش کارشناسی مربوط به مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد مطرح شد.

وی ادامه داد: ابتدا چالش‌هایی که منجر به افزایش سنوات دانشجویان می‌شود شناسایی گردید. پس از آن، راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت مدیریت آموزشی بررسی شد. مدیریت آموزشی در این زمینه به این معناست که دانشجویان بتوانند در همان سنوات مصوب فعلی فارغ‌التحصیل شوند. همچنین فرایندی پیش‌بینی شود که اگر دانشجویی امکان دفاع زودتر از پایان‌نامه یا رساله خود را دارد، این موضوع عملی گردد.

او اضافه کرد: بر این اساس، در گزارش کارشناسی، مطالعاتی در خصوص بهره‌ورتر کردن دوره‌های تحصیلات تکمیلی و در صورت امکان، کوتاه‌تر شدن مدت دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی انجام شد.

نقی زاده افزود: همچنین شرایط مربوط به امتحان جامع و دفاع دانشجویان بررسی شد. مقرر گردید این موضوع به صورت کامل‌تر و دقیق‌تر در کارگروه تخصصی معاونت آموزشی از نظر اجرایی بررسی و در جلسه آتی شورای عالی برنامه آموزشی ارائه شود.

مدیریت زمان بندی تصویب پروپوزال در چارچوب اختیارات دانشگاه‌هاست

وی درباره تغییرات زمان‌بندی تصویب پروپزال و دفاع از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، تصریح کرد: نامه‌ای به دانشگاه‌ها ارسال شده که برای زمان دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تا پایان مهر ماه فرصت داده شده و برای سایر موارد به دانشگاه‌ها اختیار داده شده تا بتوانند در چارچوب اختیارات واگذار شده، مسائل مربوط به تصویب پروپوزال و دفاع دانشجویان را با انعطاف بیشتری مدیریت کنند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تاکید کرد: دانشگاه‌ها موظف شدند شرایط را با توجه به تأخیر ایجادشده مدیریت کنند. این موضوع به صورت موردی در دانشگاه‌ها در حال پیگیری است تا دانشجویان بتوانند از بهترین شرایط بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/