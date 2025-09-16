به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سردار علی ولیپور گودرزی در این خصوص اظهار کرد: یازدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، یک فقره آدم‌ربایی اتباع هندی به اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گزارش داده شد که به دنبال اعلام این خبر، تحقیقات تخصصی آغاز شد.

وی افزود: اقدامات اطلاعاتی حکایت از آن داشت، سه تبعه هندوستانی در کشور خود با یک صفحه اینستاگرامی تحت عنوان دریافت ویزای کشور استرالیا آشنا ارتباط گرفتند و با گردانندگان آن (اتباع خارجی) در تهران قرار ملاقات گذاشتند اما پس از اینکه با هواپیما به تهران آمدند ناپدید شدند.

سردار ولیپور گودرزی گفت: این در حالی بود که چند روز پس از این ماجرا چند آدم‌ربا با خانواده اتباع هندی تماس گرفته شده بود و افرادی درخواست یک میلیون و ۸۰۰ هزار روپیه کردند.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: تیم جنایی در نخستین‌گام با اقدامات گسترده اطلاعاتی، هویت آدم‌ربایان اتباع (غیرایرانی) را شناسایی کردند و در ادامه به سراغ رصدهای اطلاعاتی رفتند و مخفیگاه دقیق متهمان را در ورامین شناسایی و پس از کسب مجوزهای لازم قضایی بی‌درنگ راهی محل موردنظر شدند.

وی تصریح کرد: با تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس، چهار نفر از متهمان در یک عملیات ضربتی دستگیر و سه تبعه هندوستانی آزاد شدند؛ همچنین در بررسی‌های دیگر مشخص شد که چند تبعه دیگر از کشورهای مختلف نیز در آن محل به گروگان گرفته شدند که آنها نیز به همین روش گرفتار گروگانگیران بودند که آنها نیز حسب دستور قضایی پس از رهایی به سفارتخانه‌های مرتبط کشورشان تحویل شدند.

سردار ولیپور گودرزی عنوان کرد: متهمان برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند و سیرمراحل قانونی در دادسرای جنایی ادامه دارد.

دعوای کودکانه با قتل مرد خانواده به پایان رسید

رییس پلیس آگاهی پایتخت همچنین از وقوع یک درگیری خونین در محله امین‌آباد شهرری خبر داد و گفت: این نزاع که ابتدا میان کودکان آغاز شده بود به قتل مرد جوانی از خانواده یکی از کودکان منجر شد.

وی در این خصوص اظهار کرد: نیمه شب آخرین جمعه مرداد ماه امسال وقوع قتل مردی جوان در خانه‌ای واقع در محله امین‌آباد شهرری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد که بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به‌همراه بازپرس کشیک قتل در محل حاضر شدند.

سردار ولیپور گودرزی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد مقتول بر اثر اصابت سنگ به سرش جان خود را از دست داده و بررسی‌های میدانی مشخص شد در جریان یک درگیری میان همسایگان، وی هدف ضربه مرگبار قرار گرفته و عامل جنایت نیز در همان نزاع زخمی شده است.

وی گفت: بنابر اظهارات شاهدان، این نزاع ابتدا میان کودکان ۲ خانواده آغاز و سپس به درگیری بزرگسالان کشیده شد که در نهایت قاتل با پرتاب سنگ ضربه‌ای به سر مقتول وارد کرده و باعث مرگ او شده است. عامل جنایت که در درگیری مصدوم شده بود، پس از دستگیری تحت تدابیر حفاظتی به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: جسد مقتول برای انجام آزمایش‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد و کارآگاهان اداره دهم ماموریت یافته‌اند اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تکمیلی را برای روشن شدن ابعاد پرونده ادامه دهند.

رییس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: عدم مدیریت از سوی بزرگسالان ۲ خانواده و دخالت بی‌مورد در نزاع کودکانه، به قتل یک مرد و قاتل شدن مردی دیگر از این خانواده‌ها انجامید که اکنون جزء پشیمانی چیز دیگری همراه ندارد و این پشیمانی هم سودی ندارد.

