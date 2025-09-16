بازی با مرگ با بلع یک کیلو هروئین
فرمانده انتظامی تربت حیدریه از دستگیری ۲ متهمی خبر داد که یک کیلو و ۳۰۵ گرم هروئین را در معده خود جهت قاچاق جاساز کرده بودند.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ"حمیدرضا خوشخو" در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی کامه هنگام کنترل خودروهای عبوری به 2 مسافر یک خودرو سواری پژو مشکوک و به منظور بررسی بیشتر خودرو را به داخل ایستگاه هدایت کردند.
وی تصریح کرد: در بررسی های ماموران انتظامی مشخص شد 2 سرنشین خودرو با بلع مقادیری موادمخدر قصد انتقال آن را به یکی از شهرستان های کشور دارند که با اعزام به بیمارستان از معده آن ها یک کیلو و 305 گرم مواد مخدر هروئین خارج شد که پس از تشکیل پرونده متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه در پایان گفت: پلیس به صورت شبانه روزی با قاچاقچیان موادمخدر و مخلان امنیت و آرامش که به دنبال تباهی جامعه و جوانان هستند در چارچوب قانون و قاطعانه برخورد خواهد کرد.