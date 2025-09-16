بازی با مرگ با بلع یک کیلو هروئین

وی تصریح کرد: در بررسی های ماموران انتظامی مشخص شد 2 سرنشین خودرو با بلع مقادیری موادمخدر قصد انتقال آن را به یکی از شهرستان های کشور دارند که با اعزام به بیمارستان از معده آن ها یک کیلو و 305 گرم مواد مخدر هروئین خارج شد که پس از تشکیل پرونده متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه در پایان گفت: پلیس به صورت شبانه روزی با قاچاقچیان موادمخدر و مخلان امنیت و آرامش که به دنبال تباهی جامعه و جوانان هستند در چارچوب قانون و قاطعانه برخورد خواهد کرد.