رشد ۵۰ درصدی درآمدهای پایدار امسال نسبت به سال قبل

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، سجاد محمدعلی نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۴ گفت: اتفاقاتی که در شهر رخ می دهد، نیاز به تأمین مالی مناسبی دارد و دقت نظر اعضای شورا در این زمینه قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: میزان درآمد محقق شده ۲۲ همت معادل بیش از ۵۰ درصد از سال قبل بیشتر است. درآمدهای پایدار نیز نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته و ظرفیت ویژه ای برای ما ایجاد کرده است.

محمدعلی نژاد با بیان اینکه در ۶ ماه ابتدایی دوره درآمد پایدار ۱.۵ همت بوده که امروز به ۳۰ همت افزایش یافته است، یادآور شد: در شهرداری تهران با پیگیری های صورت گرفته، رشد ویژه ای در تحقق درآمدهای پایدار داشتیم.

وی با بیان اینکه فرایندی پیش بینی کرده بودیم که بر اساس آن درآمدها در اردیبهشت ماه به میزان ۵۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، اظهار کرد: مسیر بازگشت درآمدهای شهرسازی و مناطق پس از جنگ تحمیلی فراهم شد که جزئیات آن در گزارشات ۶ ماهه ارائه خواهد شد.

محمدعلی نژاد با بیان اینکه اوراق بهینه سازی مصرف انرژی سال قبل توسط دولت ارائه شد که امسال در بورس ارائه کردیم و در ردیف یارانه بلیت ها ثبت شد، گفت: عددی که باید تخصیص پیدا کند و دولت به ما بدهد ۱۸ همت است. ما پیگیر این مطالبات هستیم. با این وجود رقم مصوب بودجه در سال یک همت است که آن را محقق کردیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه بعضاً ۳۰ درصد از درآمدها در اسفند ماه محقق می شود، خاطرنشان کرد: بخشی از آن به فروردین و اردیبهشت ماه منتقل می شود. مناطق نیز مابه ازای اقداماتی که انجام دادند، هزینه کرده اند. گزارشات ما در این زمینه خردادماه نهایی و در گزارش تیرماه ارائه شد.

محمدعلی نژاد با بیان اینکه کمیته ویژه ای را در نظر گرفتیم که در بخش هایی که درآمد صفر است، مباحث را پیگیری کنند، تصریح کرد: بخشی از موارد از دسترس ما خارج است و سازمان برنامه و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها باید فرایندها را طی کنند. تمام تلاش ما این است که بودجه مصوب را محقق کنیم. به هر شکل شاهد افزایش تحقق بودجه نسبت به مدت مشابه سال های قبل هستیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس دستور شهردار تهران، بارها اعلام کردیم که مدیران اجازه ندارند هرآنچه که تشریفاتی است، انجام دهند و اگر مواردی وجود داشته باشد، بررسی خواهیم کرد. ما به سازمان بازرسی نیز اعلام کردیم که نسبت به تشریفات نظارت داشته باشد. اگر موردی وجود دارد که اعضا در جریان هستند، به صورت مصداقی به ما اعلام کنند.

