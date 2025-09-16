به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رییس‌جمهور روز سه شنبه در همایش ٢ روزه «نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست» افزود: پرسش اصلی این است که جایگاه و نقش قوه قضائیه و قانون‌گرایی در حفاظت از محیط زیست چیست؟ قطعاً جایگاه قوه قضائیه بسیار مهم است، اما در این زمینه برداشت ناقصی وجود دارد.

وی اظهار کرد: ما نیازمند تبیین قوانین جدید و توجه بیشتر قضات هستیم، اما با وجود همین قوانین و مقررات گسترده نیز شرایط مطلوبی نداریم. چرا باید در تعطیلات اخیر شاهد انتشار تصاویری از رفتارهای ضد محیط‌زیستی در جنگل‌ها باشیم؟ آیا مشکل ما قانون است؟ خیر.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: قانون بدون فرهنگ و اخلاق در عمل سودی ندارد. تا زمانی که فرهنگ قانون‌گرایی وجود نداشته باشد، قانون و قضات و دستگاه قضا کاری از پیش نخواهند برد. ما باید همکار و مکمل یکدیگر باشیم. قوه قضائیه دست پرقدرت حفاظت از محیط زیست است، اما زمانی کارآمد خواهد بود که سایر بخش‌ها نیز به وظایف خود عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز بیش از حقوق محیط زیست مورد نیاز است، فلسفه حقوق محیط زیست است؛ موضوعی که تاکنون به آن توجه کافی نشده است. در سطح جهان حدود ۲۸۰ معاهده و پروتکل زیست‌محیطی وجود دارد، اما مسئله اصلی کارکرد آنهاست. اینکه ما ٢ هزار و ٢٩٠ محکوم محیط‌زیستی داریم، فاجعه‌ای برای کشور است و نشان می‌دهد در فرهنگ‌سازی عقب‌مانده‌ایم.

وی تاکید کرد: تخلفات محیط زیستی در کشور فاجعه است و بدتر اینکه حفظ محیط‌زیست را باور نکردیم و هنوز به این باور نرسیدیم که باید دغدغه اول باشد آن زمان به هدف می رسیم.

وی تأکید کرد: خوشبختانه رئیس‌جمهور همواره از محیط زیست به طور قاطعانه حمایت می‌کند، اما این کافی نیست. باید فلسفه حقوق محیط زیست و فرهنگ احترام به طبیعت در جامعه تبیین و احیا شود. بنده اصول محیط زیست در قرآن را گردآوری کرده‌ام و اگر این اصول به‌طور گسترده توسط ائمه جمعه، رسانه‌ها، دانشگاهیان و معلمان در جامعه گسترش یابد، وظایف قوه قضائیه نیز سبک‌تر خواهد شد.

معاون راهبردی و امور مجلس رییس‌جمهور گفت: اگر باور کنیم محیط زیست میراث پدران ما نیست، بلکه امانتی برای فرزندانمان است، رفتار ما تغییر خواهد کرد. تخریب محیط زیست در واقع قتل‌عام خاموش نسل‌های آینده است. این فرهنگ باید تغییر کند تا مردم از روی عشق و علاقه به طبیعت و محیط زیست احترام بگذارند.تا زمانی که سنگ را سنگ بدانیم رفتارمان همین خواهد بود .

وی گفت: پیشنهاد من تدوین فلسفه محیط زیست و فرهنگ سازی برای احترام به محیط زیست و تبدیل آن به دغدغه اول میان مردم و مسوولان است.

انتهای پیام/