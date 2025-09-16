به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: این محدودیت‌ها به‌منظور افزایش ایمنی، روان‌سازی ترافیک و جلوگیری از بروز حوادث رانندگی اعمال می‌شود.

بر این اساس، تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور تا ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.

محور کرج – چالوس

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از این محور همچنان ممنوع است.

در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، شنبه و یکشنبه (۲۵.۲۶، ۲۷.۲۹ و ۳۰ شهریور)، در صورت افزایش حجم ترافیک، به‌تصمیم مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

روز جمعه ۲۸ شهریور، محدودیت قطعی ترافیک به‌شرح زیر اجرا می‌شود:

از ساعت ۰۹:۰۰، در آزادراه تهران – شمال، محدودیت برای خودروهای به مقصد چالوس اعمال خواهد شد.

از ساعت ۱۰:۰۰، از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس، تردد کاملاً ممنوع خواهد شد.

از ساعت ۱۲:۰۰، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود.

این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد و پس از آن، از پل زنگوله تا مرزن‌آباد مسیر دوطرفه خواهد شد.

محور هراز

تردد کلیه تریلرها از این محور همچنان ممنوع است.

تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای سه‌شنبه تا جمعه (۲۵ تا ۲۸ شهریور) ممنوع خواهد بود.

همچنین، در صورت افزایش حجم ترافیک، به‌تصمیم مأموران پلیس راه، از روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور تا روز جمعه ۲۸ شهریور، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

محور قشم

روز جمعه ۲۸ شهریور، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، محور قشم از محدوده انتهای پل حاجی‌آباد تا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به‌صورت یک‌طرفه به سمت خروجی قشم خواهد بود.

توصیه‌های ایمنی پلیس راه

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به افزایش حجم تردد در روزهای پایانی تابستان، از رانندگان خواست ضمن توجه به محدودیت‌های اعلام‌شده، توصیه‌های ایمنی زیر را رعایت کنند:

پیش از آغاز سفر از سلامت فنی خودرو، ترمزها، چراغ‌ها و لاستیک‌ها اطمینان حاصل کنند.

از سرعت و سبقت غیرمجاز به‌ویژه در محورهای کوهستانی شمال خودداری کنند.

هنگام خستگی و خواب‌آلودگی، از ادامه رانندگی پرهیز کرده و در محل‌های امن توقف کنند.

برنامه سفر خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که از اوج ترافیک در ساعات پایانی تعطیلات دوری کنند.

به تابلوها، علائم راهنمایی و تصمیمات مأموران پلیس راه توجه کامل داشته باشند.

سرهنگ کرمی‌اسد تأکید کرد: هموطنان عزیز می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات و پرهیز از عجله در سفر، تابستان را بدون حادثه و با خاطراتی خوش به پایان برسانند.

